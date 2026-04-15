El margen se agotó en Ate. Tras la caída ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, el técnico Javier Rabanal quedó contra las cuerdas en Universitario.

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La información de Gustavo Peralta es contundente: si no gana en Arequipa ante FBC Melgar, su continuidad entra en zona crítica. No es presión mediática, es lectura interna. La derrota en casa encendió todas las alarmas y el próximo partido pasa a ser una final anticipada.

En la dirigencia, sin embargo, no habrá reacción impulsiva. Álvaro Barco, encargado de las decisiones deportivas, optaría por enfriar el momento antes de actuar. Pero eso no significa respaldo incondicional: significa evaluación y el resultado en Arequipa pesará.

El problema es el contexto. Universitario no solo perdió, sino que dejó dudas futbolísticas y acumula bajas sensibles. Cuando el rendimiento y los resultados no acompañan, el crédito se consume rápido.

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Javier Rabanal festejando un triunfo de Universitario. (Foto: Liga 1)

Javier Rabanal está en el abismo y se puede ir de Universitario

El concepto es claro dentro del club: no sumar tres puntos ante FBC Melgar sería “catastrófico”. Y en equipos grandes, ese tipo de palabras no se usan a la ligera.

Así, Javier Rabanal se juega más que un partido ante Melgar en Arequipa. Se juega el cargo. Porque en la ‘U’, perder puede doler, pero no reaccionar, cuesta caro.

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🎙️@Gustavo_p4: "Rabanal se ha puesto la soga al cuello. Si no suma 3 puntos en Arequipa, el técnico español la tendrá difícil en su continuidad".#HablemosDeMAX #Rabanal #universitario



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¿Hasta cuándo Javier Rabanal tiene contrato con Universitario?

El técnico Javier Rabanal tiene contrato en Universitario hasta diciembre del 2026, pero el vínculo puede verse cortado si pierde este domingo 19 de abril ante Melgar en Arequipa.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario vuelve a jugar este domingo 19 de abril ante FBC Melgar en Arequipa y en cotejo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

El técnico Javier Rabanal dejaría su cargo si no vence a FBC Melgar.

La dirigencia de Universitario, liderada por Álvaro Barco, evaluará la continuidad tras el partido.

Universitario llega al encuentro tras perder ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores.