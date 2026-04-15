Ante la salida de Sekou Gassama: Universitario tiene confirmado al sorprendente delantero reemplazante

La etapa de Sekou Gassama en Universitario de Deportes ha llegado a su fin tras un rendimiento que no cumplió con las expectativas del club. El delantero dejará la institución al finalizar el Torneo Apertura 2026, liberando una plaza de extranjero clave para el mercado de pases de mitad de año.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, la decisión de la directiva es definitiva. El bajo desempeño del atacante ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores fue el factor determinante que sentenció su salida del cuadro merengue.

El nuevo refuerzo para el Torneo Clausura

Universitario ya tendría asegurado al reemplazo de Gassama para afrontar la segunda mitad de la temporada. Aunque el nombre del futbolista se mantiene bajo estricta reserva, se sabe que se trata de un atacante del extranjero con un perfil de jerarquía internacional.

Información de Universitario de Deportes sobre Sekou Gassama y el jugador extranjero que quiere el cuadro crema para el Clausura. pic.twitter.com/v3gajX7490 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) April 15, 2026

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La intención del club es cerrar el acuerdo lo antes posible para que el nuevo “9” se integre a los entrenamientos antes del inicio del Torneo Clausura. Este movimiento busca potenciar la ofensiva crema y ofrecer una variante de peso que compita directamente por la titularidad.

El perfil del delantero que busca la “U”

Si bien no se han confirmado nombres propios, la directiva apunta a un jugador con experiencia probada en ligas competitivas de Sudamérica. Se buscaría un atacante con mayor movilidad y eficacia frente al arco, características que han sido una tarea pendiente en los últimos encuentros internacionales.

El anuncio oficial se daría una vez que se formalice la desvinculación de Gassama del plantel profesional. Con este cambio en el ataque, Universitario apuesta todas sus cartas a conseguir el éxito deportivo en el cierre de la temporada 2026.

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