Ricardo Gareca pide a Claudio Pizarro como el reemplazante de Agustín Lozano en la FPF

Uno de los grandes problemas que tiene actualmente el fútbol peruano es la mala gestión que existe. No hay un cambio real que se pueda ver como una solución para el deporte rey en el Perú. Por esa razón, para Ricardo Gareca hay un nombre que podría llegar a encajar muy bien en lo que se pide cara ver un verdadero cambio y no es otro que Claudio Pizarro.

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El estratega argentino es uno de los más grandes conocedores del fútbol peruano, esto gracias al tiempo que ha estado a cargo de la Selección Peruana. Por eso, considera que hay una opción para que se pueda dar un cambio y ese es postular a un hombre que considera que está preparado. Pues Agustín Lozano no está haciendo muy bien las cosas.

Ricardo Gareca, DT argentino. (Foto: Getty).

Ricardo Gareca postula a Claudio Pizarro

Hace poco Ricardo Gareca dio una entrevista para el programa ‘La Linares’, en el que le consultaron sobre varios tiempos. No obstante, una de las preguntas fue con respecto a Claudio Pizarro y si sería una opción para que pueda tomar algún cargo directivo dentro de la FPF.

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Este no dudó en responder, dejando en claro que tiene las capacidades para poder hacer un buen trabajo. “Tiene la cultura, la capacidad, la inteligencia y la historia para que hoy o mañana, si él lo decide, le llegará una posición jerárquica o la más jerárquica del fútbol peruano”, comenzó diciendo.

“Me parece que puede tener ideas revolucionarias. Como manager en un principio y como presidente en un futuro, algo que tiene que ver en la política deportiva de que él de pronto pueda ayudar al país en toda la experiencia que él tiene, como se formó, las formativas de los clubes donde jugó, trasladarlas acá”, concluyó sobre el tema.

¿Qué dice Claudio Pizarro sobre ser presidente de la FPF?

Hace poco Claudio Pizarro habló sobre la posibilidad de ser presidente de la FPF en ‘CLT Soccer Show’. Pero vio una gran dificultad, ya que no cualquiera puede postular, esto lo cambió Lozano para no tener competencia en el puesto.

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“El problema está en que no he sido dirigente de algún club, hay algunos temas legales que son un poco más complicados“, comenzó diciendo.

“Totalmente, sin ninguna duda (sobre ir a la FPF). Eso no es ningún problema, por ese lado no va el tema porque la experiencia y los años que tengo en el fútbol me han ayudado mucho a crecer como persona, que incluso ve el fútbol de otra manera”, sentenció.

Datos Claves

Ricardo Gareca respaldó públicamente a Claudio Pizarro para ocupar cargos jerárquicos en el fútbol peruano.

respaldó públicamente a para ocupar cargos jerárquicos en el fútbol peruano. Agustín Lozano implementó cambios legales que dificultan la postulación de candidatos sin experiencia previa como directivos.

implementó cambios legales que dificultan la postulación de candidatos sin experiencia previa como directivos. Claudio Pizarro admitió trabas legales por no haber sido dirigente de un club en el pasado.