Universitario tomó tajante decisión sobre el futuro de César Inga tras oferta de la MLS

César Inga empieza a posicionarse como uno de los nombres destacados del mercado de fichajes 2026. El lateral de Universitario de Deportes tuvo un rendimiento sobresaliente con el cuadro ‘crema’ en la temporada 2025, lo que despertó el interés de varios clubes.

En las últimas horas, el que habría tomado mayor protagonismo en la intención de incorporarlo a su plantel de cara a la próxima campaña es el Sporting Kansas City de la MLS.

Universitario tomó tajante decisión sobre futuro de Inga

A finales de 2025, el periodista deportivo Gabriel Pacheco informó que el Sporting Kansas City de la MLS había mostrado interés en contratar a César Inga. El club estadounidense tenía previsto monitorear de cerca cada detalle relacionado con una eventual transferencia del lateral izquierdo para la temporada 2026.

“Kansas City tiene interés en contratar a César Inga. El club de la MLS ha mostrado interés en el futbolista de Universitario de Deportes y viene siguiendo de cerca su situación. Por ahora no existe una oferta formal, pero el nombre de César Inga está en carpeta y podría haber movimientos en los próximos días“, reveló el mencionado comunicador.

Días después, se confirmó que los ‘Wizards’ presentron una propuesta formal por Inga. Frente a ello, la ‘U’ manifestó su desacuerdo con los términos planteados por el club de la MLS. Sin embargo, el periodista Mauricio Loret de Mola señaló que la institución estadounidense podría analizar mejorar su oferta para hacerla más atractiva.

“Siguiendo la información. Entiendo que ya existe oferta formal de Kansas City por César Inga. No es del agrado de la U, así que asumo entrarán en terreno de negociación. Veremos si lanzan mejor propuesta para que Inga salga a la MLS”, explicó en su cuenta personal de Twitter.

El contrato de César Inga con Universitario

César Inga se incorporó a Universitario de Deportes a comienzos de la temporada 2025, luego de aceptar un contrato que lo vincula al club hasta diciembre de 2027. El acuerdo fue bien recibido por la hinchada ‘merengue’.

No obstante, en caso de que otro equipo busque fichar al lateral peruano, deberá cumplir con el monto de transferencia fijado por la institución. Recordemos que, el equipo de Javier Rabanal tiene a José Carabalí para ocupar dicha posición.

DATOS CLAVES

El club Sporting Kansas City de la MLS presentó una oferta formal por el lateral César Inga.

Universitario rechazó la propuesta inicial estadounidense, por lo que ambas instituciones entrarán en terreno de negociación.