Universitario ya tiene definido a su próximo refuerzo: lo que detiene su fichaje

Héctor Cúper ya eligió a un jugador para el Clausura, pero aún falta resolver un detalle para cerrar el fichaje.

Universitario de Deportes continúa trabajando en la incorporación de un volante de cara al Torneo Clausura. Héctor Cúper ya definió el perfil del futbolista que considera clave para potenciar al equipo, aunque la operación todavía no puede cerrarse debido a una situación reglamentaria que la dirigencia ‘crema’ debe resolver.

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Universitario ya tiene definido a su próximo refuerzo

La principal traba pasa por la situación de Sekou Gassama y Miguel Silveira, cuyos casos aún no han sido resueltos. Según informó el periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper ya tiene identificado a un mediocampista uruguayo como posible refuerzo, pero Universitario primero deberá liberar cupos de extranjeros para poder avanzar formalmente con la negociación.

“Cúper tiene ya un nombre valorado para la volante y es uruguayo. Cuando le den el visto bueno de que se solucionó el tema de cupos del extranjero, avanzarán”, señaló el mencionado comunicador en el programa ‘Hablemos De Max’.

🎙️@Gustavo_p4: "Cúper tiene un nombre valorado para la volante y es uruguayo. Para liberar un cupo extranjero hay que establecer un mutuo acuerdo"#HablemosDeMAX #Universitario



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Asimismo, la normativa de la Liga 1 exige que la ‘U’ llegue a un acuerdo de rescisión con alguno de sus actuales futbolistas extranjeros si pretende habilitar la inscripción de un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura.

“Para liberar un cupo extranjero hay que establecer un mutuo acuerdo, es lo que dice el reglamento”, agregó Peralta.

El fichaje que se cayó por el mismo problema

Cabe señalar que, esta misma situación impidió que el interés de Universitario por el mediocampista Rodrigo Saravia pudiera avanzar y concretarse en las últimas semanas.

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“Por ejemplo, lo de Rodrigo Saravia se termina cayendo porque demoró mucho (la desvinculación de extranjeros) y al jugador se le presentaron unos temas personales. No había como darle tranquilidad sobre la fecha donde se solucionaría todo. Entonces el tema no terminó avanzando, y también por temas personales, el jugador fue a otro club de Uruguay”, explicó el periodista.

¿Qué sabe de la negociación con Gassama y Silveira?

Mientras la salida de Silveira parece encaminada, el caso de Sekou Gassama presenta mayores complicaciones. Según Gustavo Peralta, el delantero volverá a entrenar con Universitario si no se llega a un acuerdo para su desvinculación.

“Pregunté al entorno de Gassama, la gente que lo maneja, y expresaron que se presentará a Campo Mar el 15 de junio si no se llega a un acuerdo. Es una situación complicada, porque bajo ese panorama la ‘U’ no tendría cómo accionar para contratar a otro jugador extranjero“, sentenció el comunicador.

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DATOS CLAVES

El técnico Héctor Cúper definió a un volante uruguayo como refuerzo para Universitario.

El club Universitario debe liberar cupos de extranjeros para fichar en el Clausura.

El delantero Sekou Gassama regresará a entrenar el 15 de junio si no rescinde.