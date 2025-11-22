Los Chankas en Copa Sudamericana: Así quedó la tabla de posiciones Acumulada con la victoria ante Universitario

Universitario visitó a Chankas y el pitazo final del partido dictaminó grandes cambios tanto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura como en la del Acumulado. Peleando todavía por cupos a los torneos internacionales, la sorpresa fue que el campeón de la Liga 1 no pudo y perdió de visita.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, Chankas sumó tres puntos importantes para soñar con clasificar a la Copa Sudamericana y se queda a la espera de los cotejos de Sport Huancayo, ADT y Cienciano, que ninguno tiene que ganar para que Chankas cumpla con el objetivo..

Mientras que Universitario perdió el invicto, además de que Williams Riveros se fue expulsado y todo se complicó en el final del Torneo Clausura. Un punto extra es que el resultado también podría propiciar la salida de Jorge Fossati.

Tras el pitazo final del partido, Chankas festejó los tres puntos y sueña con la Copa Sudamericana, Universitario perdió el invicto y las tablas de la Liga 1 se movieron de forma sorpresiva. Además, los cremas culminan la temporada con dudas.

Publicidad

Publicidad

Chankas festejando el triunfo ante Universitario. (Foto: Liga 1)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

ver también Fabián Bustos destroza el rendimiento de Alianza Lima y apunta directo a Gorosito: “Tiró la toalla mucho antes”

Tabla de posiciones acumulada

Tabla de posiciones del Acumulado. (Foto: Wikipedia)

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Universitario perdió su invicto ante Chankas en el Torneo Clausura.

Con la victoria, Chankas sumó tres puntos soñando con clasificar a la Copa Sudamericana.

El jugador Williams Riveros de Universitario se fue expulsado.

Publicidad