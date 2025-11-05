Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

EN VIVO GRATIS Alianza Lima vs. Los Chankas vía L1 MAX, Fútbol Libre y Pelota Libre: por el Torneo Clausura 2025 HOY

Aquí podrás seguir el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas, por la Liga 1. En vivo y directo, con nuestro minuto a minuto más informativo.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Alianza Lima vence por 2-1 a Los Chankas, en un duelo donde la gran figura fue Paolo Guerrero con un doblete perfecto. Se maneja como un líder deportivo dentro de la cancha. Agradecemos a todos nuestros seguidores que nos acompañaron en esta oportunidad. Hasta otra transmisión, saludos cordiales.

Imagen
Publicidad

90+2': SE SALVÓ ALIANZA LIMA

Takeuchi en dos oportunidades intenta rematar contra el pórtico de Guillermo Viscarra. Pero se marcha desviado.

¡SE JUGARÁN CINCO MINUTOS MÁS!

Cuando lleguen a los 90 minutos reglamentarios. Hay tiempo extra definido.

85': LOS CHANKAS BUSCAN EL EMPATE

De manera desesperada, con un jugador menos, esperan conseguir la igualdad.

83': TARJETA ROJA

Quintana se va expulsado en Los Chankas, cometiendo una falta contra Marco Huamán. 

Publicidad

80': CAMBIOS EN ALIANZA LIMA

Se retiran Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini. Ingresan Hernán Barcos y Jean Pierre Archimbaud
.

77': LOS CHANKAS VAN CON TODO

Alianza Lima está cuidándose en la parte trasera. Ahora con cinco defensores, mientras el local deja la vida por el empate.

¡GOL DE LOS CHANKAS!

Después de una pelotera en el área de Alianza Lima. Apareció Isaac Camargo quien anotó el descuento.

69': ALIANZA LIMA PARALIZA

Los futbolistas de Alianza Lima descansan un poco, luego de una caída Carlos Zambrano. Quien pide una infracción en contra.

65': ALIANZA LIMA SE PLANTA

El equipo blanquiazul se muestra dominante, en el control del juego, y manera de atacar.

Publicidad

¡GOL DE ALIANZA LIMA!

Llegó el segundo tanto del cuadro de Néstor Gorosito. Otra vez Paolo Guerrero dentro del área no perdona. Tras un centro pasado de Jesús Castillo.

Imagen

¡CAMBIO EN ALIANZA LIMA!

Se retira Kevin Quevedo, ingresa Gaspar Gentile.

57': MANEJA LA PELOTA

Alianza Lima está controlando por ahora el juego, muy tranquilo ante la nula presión de Los Chankas.

51': NUEVAMENTE VISCARRA SALVA

Buen remate de Quintana de tiro libre, responde el portero boliviano. Que no permite el 1-1 una vez más.

48': VISCARRA EVITA EL EMPATE

Luego de un pase largo a Pablo Bueno, este remata. Y el portero de Alianza Lima no permite el 1-1.

Publicidad

¡EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Los Chankas y Alianza Lima juegan la parte complementaria.

Imagen

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Alianza Lima vence por 1-0 a Los Chankas con gol de Paolo Guerrero en los minutos finales.

Imagen

¡TIEMPO ADICIONAL!

Se jugarán dos minutos más, en este partido entre Chankas y Alianza Lima.

¡GOL DE ALIANZA LIMA!

Apareció Paolo Guerrero para poner el primero en Andahuaylas. Le gana a Los Chankas tras un servicio perfecto de Jesús Castillo dentro del área.

Imagen

40': LA TUVO CERCA CHANKAS

Movieron el balón de forma correcta, pero el servicio final se fue largo. Quedó expuesta la defensa de Alianza Lima.

Publicidad

34': ALIANZA LIMA BUSCA EL PRIMERO

Sin muchas ideas, intenta progresar en el partido. Sin embargo, Los Chankas se cuidan bastante en su zona medular.

31': SE FUERON A LAS MANOS

Eryc Castillo y José Manzaneda tuvieron un fuerte cruce. Después de una falta. Amonestados ambos.

29': LOS CHANKAS AHORA DOMINAN

Manejan los hilos del partido en este tramo del duelo. Alianza Lima se defiende.

26': TOTALMENTE DESVIADO

Eryc Castillo remata el tiro libre, pero se va ancho su disparo final.

23': FALTA CONTRA PAOLO GUERRERO

Demuestra su calidad en ofensiva, ganando tiro libre en esta oportunidad. Los Chankas se complican.

Publicidad

18': SE POSICIONA ALIANZA LIMA

Toma su respiro necesario para salir en ofensiva. Tras intentos constantes de Los Chankas CYC.

12': NUEVAMENTE ZAMBRANO

Sale a cubrir lejos a Pablo Bueno, quien cae y cobran falta para Los Chankas.

10': ALIANZA LIMA PRESIONA

No deja proyectar ningún avance de Los Chankas CYC, por ahora bien resguardados.

7': LO INTENTÓ LOS CHANKAS

Jordan Guivin le pegó al balón tras un rebote. Pero estaba totalmente desviado el disparo final.

5': MANEJA LA PELOTA

Alianza Lima mueve bien el balón, generando temor en la defensa de Los Chankas CYC. Hay peligro hasta el último pase.

Publicidad

1' MAL SERVICIO LARGO

Alianza Lima lanza pero no está fino por ahora. Espera Los Chankas.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Alianza Lima vs. Los Chankas CYC en Andahuaylas.

Imagen

¡MINUTO DE REFLEXIÓN!

Antes del pitazo inicial, se define que haya un momento de silencio.

¡EL CAPITÁN BLANQUIAZUL!

Podemos ver que Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima, después de una semana polémica donde fue protagonista Carlos Zambrano.

¡SOBRE LOS AUSENTES DE ESTA TARDE!

Néstor Gorosito habló sobre sus jugadores de Alianza Lima: "Están dentro del plantel. Hay veces que les toca, a veces no. Archimbaud anteriormente quedó fuera, al igual que Castillo. Tenemos un plantel bastante competitivo. Entonces, es una cuestión de competencia, nada más que eso".

Publicidad

¡LOS EQUIPOS YA ESTÁN EN LA CANCHA!

Los Chankas y Alianza Lima están presentes en el escenario deportivo. Se vive una fiesta.

¡LA LIGA ANUNCIA EL PARTIDO!

Los Chankas juegan en instantes nada más, contra Alianza Lima en Andahuaylas.

Imagen

¡EL ONCE CONFIRMADO DE ALIANZA LIMA!

Esta tarde, Alianza Lima formará contra Los Chankas por Liga 1 con: Viscarra; Huaman, Garcés, Zambrano, Lagos; J. Castillo, Gaibor, Ceppelini; Quevedo, E. Castillo y Guerrero.

Imagen

¡YA ESTÁN CERCA AL ESTADIO!

Los jugadores de Alianza Lima salen del hotel, para enfrentar a Los Chankas.

Tweet placeholder

¡NOVEDADES EN ALIANZA LIMA!

Habrían muchos cambios en el once inicialista, todavía sin confirmar quiene estarán contra Los Chankas.

Tweet placeholder
Publicidad

¡ASÍ LOS RECIBIERON!

Como en todos los lugares donde se hizo presente Alianza Lima, sus hinchas están cerca al plantel de Néstor Gorosito.

Tweet placeholder

¡SE VIENE UN TREMENDO PARTIDO!

La Liga 1 nos regala un duelo de dos potencias como son: Los Chankas y Alianza Lima en Andahuaylas.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO vía L1 MAX.
© Composición BOLAVIPAlianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO vía L1 MAX.

Este miércoles 5 de noviembre, el Estadio Los Chankas de Andahuaylas será el epicentro de un crucial encuentro de la Liga 1. El partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura enfrentará a Los Chankas CYC y Alianza Lima a las 3:15 p.m. (hora peruana). Este desafío, disputado a más de 2900 metros sobre el nivel del mar, no solo pondrá a prueba la condición física de los ‘blanquiazules’, sino también sus aspiraciones de asegurar el segundo puesto en la Tabla Acumulada, un factor determinante para su posición en las fases finales del campeonato.

Así llegan Los Chankas y Alianza Lima

Los Chankas llegan a este compromiso con un ánimo elevado, respaldados por su impresionante desempeño como locales en el Clausura. Han transformado su estadio en una fortaleza inexpugnable, logrando victorias en todos sus encuentros en casa durante esta segunda mitad del torneo. Bajo la dirección técnica de Walter Paolella, el equipo ‘guerrero’ busca una histórica clasificación a un torneo internacional, objetivo que pasa por hacer valer su localía ante uno de los grandes del fútbol peruano, como han enfatizado en sus redes sociales con el lema: “La casa se respeta”.

Imagen
Los Chankas vs. Alianza Lima por la Liga 1. (Foto: X).

Por otro lado, Alianza Lima, dirigido por Néstor Gorosito, arriba a Andahuaylas con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos. Actualmente, en la parte alta de la tabla acumulada, una victoria les permitiría superar a Cusco FC y consolidar su posición como Perú 2 en los playoffs y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. El reto es doble para los ‘íntimos’, quienes deberán superar la altitud y a un adversario que ha demostrado ser letal en su campo. Con una ofensiva liderada por jugadores experimentados como Hernán Barcos.

¿Qué canales transmiten el Los Chankas vs. Alianza Lima?

El partido entre Los Chankas CYC y Alianza Lima, programado para hoy a las 3:15 p.m. (hora peruana) en Andahuaylas, se transmitirá principalmente por el canal de televisión de pago L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Este canal está disponible a través de operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Para quienes prefieran verlo en línea o para la audiencia internacional, el encuentro también se podrá seguir mediante las plataformas de streaming por suscripción L1 Play y Fanatiz. Además, se ofrecerá el minuto a minuto más completo en Bolavip Perú.

¿A qué hora será el partido de Los Chankas vs. Alianza Lima?

El partido de Los Chankas CYC contra Alianza Lima, que se juega hoy en Andahuaylas, comenzará a las 3:15 p.m. (15:15 horas) en la hora local de Perú, Ecuador y Colombia; por la diferencia horaria, el encuentro iniciará una hora después, a las 4:15 p.m., en países como Bolivia, Venezuela y en la zona Este de Estados Unidos; mientras que los aficionados en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay deberán sintonizar la transmisión a las 5:15 p.m.; finalmente, en España el partido se podrá ver a las 10:15 p.m. (22:15 horas).

DATOS CLAVES

  • El partido entre Los Chankas CYC y Alianza Lima, pendiente de la fecha 9, se jugará hoy a las 3:15 p.m. (hora peruana).
  • El encuentro se disputará en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, a más de 2900 metros sobre el nivel del mar.
  • La transmisión del partido estará a cargo del canal de televisión de pago L1 MAX (antes Liga 1 MAX).
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Sigue imparable: Doblete de Paolo Guerrero frente a Los Chankas por Liga 1
Liga 1

Sigue imparable: Doblete de Paolo Guerrero frente a Los Chankas por Liga 1

L1 MAX toma una decisión radical pensando en el partido de Los Chankas vs. Universitario
Liga 1

L1 MAX toma una decisión radical pensando en el partido de Los Chankas vs. Universitario

Diego Enríquez atacó la crisis de Sporting Cristal y mencionó a los grandes responsables
Sporting Cristal

Diego Enríquez atacó la crisis de Sporting Cristal y mencionó a los grandes responsables

Así se mueve la tabla del Acumulado después del triunfo de Alianza
Liga 1

Así se mueve la tabla del Acumulado después del triunfo de Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo