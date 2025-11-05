EN VIVO GRATIS Alianza Lima vs. Los Chankas vía L1 MAX, Fútbol Libre y Pelota Libre: por el Torneo Clausura 2025 HOY

Néstor Gorosito habló sobre sus jugadores de Alianza Lima: "Están dentro del plantel. Hay veces que les toca, a veces no. Archimbaud anteriormente quedó fuera, al igual que Castillo. Tenemos un plantel bastante competitivo. Entonces, es una cuestión de competencia, nada más que eso".

Alianza Lima vence por 2-1 a Los Chankas, en un duelo donde la gran figura fue Paolo Guerrero con un doblete perfecto. Se maneja como un líder deportivo dentro de la cancha. Agradecemos a todos nuestros seguidores que nos acompañaron en esta oportunidad. Hasta otra transmisión, saludos cordiales.

Este miércoles 5 de noviembre, el Estadio Los Chankas de Andahuaylas será el epicentro de un crucial encuentro de la Liga 1. El partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura enfrentará a Los Chankas CYC y Alianza Lima a las 3:15 p.m. (hora peruana). Este desafío, disputado a más de 2900 metros sobre el nivel del mar, no solo pondrá a prueba la condición física de los ‘blanquiazules’, sino también sus aspiraciones de asegurar el segundo puesto en la Tabla Acumulada, un factor determinante para su posición en las fases finales del campeonato.

Así llegan Los Chankas y Alianza Lima

Los Chankas llegan a este compromiso con un ánimo elevado, respaldados por su impresionante desempeño como locales en el Clausura. Han transformado su estadio en una fortaleza inexpugnable, logrando victorias en todos sus encuentros en casa durante esta segunda mitad del torneo. Bajo la dirección técnica de Walter Paolella, el equipo ‘guerrero’ busca una histórica clasificación a un torneo internacional, objetivo que pasa por hacer valer su localía ante uno de los grandes del fútbol peruano, como han enfatizado en sus redes sociales con el lema: “La casa se respeta”.

Por otro lado, Alianza Lima, dirigido por Néstor Gorosito, arriba a Andahuaylas con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos. Actualmente, en la parte alta de la tabla acumulada, una victoria les permitiría superar a Cusco FC y consolidar su posición como Perú 2 en los playoffs y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. El reto es doble para los ‘íntimos’, quienes deberán superar la altitud y a un adversario que ha demostrado ser letal en su campo. Con una ofensiva liderada por jugadores experimentados como Hernán Barcos.

¿Qué canales transmiten el Los Chankas vs. Alianza Lima?

El partido entre Los Chankas CYC y Alianza Lima, programado para hoy a las 3:15 p.m. (hora peruana) en Andahuaylas, se transmitirá principalmente por el canal de televisión de pago L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Este canal está disponible a través de operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Para quienes prefieran verlo en línea o para la audiencia internacional, el encuentro también se podrá seguir mediante las plataformas de streaming por suscripción L1 Play y Fanatiz. Además, se ofrecerá el minuto a minuto más completo en Bolavip Perú.

¿A qué hora será el partido de Los Chankas vs. Alianza Lima?

El partido de Los Chankas CYC contra Alianza Lima, que se juega hoy en Andahuaylas, comenzará a las 3:15 p.m. (15:15 horas) en la hora local de Perú, Ecuador y Colombia; por la diferencia horaria, el encuentro iniciará una hora después, a las 4:15 p.m., en países como Bolivia, Venezuela y en la zona Este de Estados Unidos; mientras que los aficionados en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay deberán sintonizar la transmisión a las 5:15 p.m.; finalmente, en España el partido se podrá ver a las 10:15 p.m. (22:15 horas).

