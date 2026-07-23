¿A qué hora juega Perú vs Brasil por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Perú buscará levantarse tras su duro debut ante Chile cuando enfrente a Brasil. Conoce los horarios del partido.

Perú afronta este jueves 23 de julio un reto de máxima exigencia frente a Brasil por la segunda fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Tras el duro revés sufrido en el debut ante Chile, la selección nacional quedó contra las cuerdas y necesita dar el golpe frente a uno de los principales favoritos del torneo para mantener vivas sus opciones de seguir en carrera.

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¿A qué hora juega Perú vs Brasil?

La Confederación Sudamericana de Voleibol confirmó que el encuentro entre Perú y Brasil, por la segunda jornada de la Copa Sudamericana, se disputará desde las 18:15 horas de nuestro país.

En otros países, el partido comenzará a las 17:15 horas en México; a las 18:15 horas en Colombia y Ecuador; a las 19:15 horas en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:15 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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¿Dónde ver EN VIVO Perú vs Brasil?

Latina Deportes (Canal 2) cuenta con los derechos de transmisión en Perú para televisar todos los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Además, realizará una cobertura especial durante las presentaciones de la ‘bicolor’ en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

Además, Bolavip Perú realizará una cobertura complementaria del torneo con la previa de cada encuentro, el seguimiento de los partidos, resultados, tabla de posiciones, análisis y más.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Perú tuvo un debut para el olvido al caer por un contundente 3-0 frente a Chile. La selección nacional fue ampliamente superada en los dos primeros sets y nunca logró encontrar su mejor versión ante el cuadro sureño.

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Aunque en el tercer parcial el equipo dirigido por Antonio Rizola mostró una mejor reacción, no le alcanzó para cambiar el rumbo del compromiso y terminó consumando una dura derrota en el Coliseo Eduardo Dibós.

Con este resultado, el combinado peruano está obligado a recuperarse en su siguiente presentación frente a Brasil, que inició el certamen con una sólida victoria sobre Bolivia.

DATOS CLAVES

Perú y Brasil se enfrentan hoy, jueves 23 de julio, por la Copa Sudamericana.

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El partido de vóley iniciará a las 18:15 horas de Perú.