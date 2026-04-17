¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario y Géminis chocarán en un duelo decisivo por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘Pumas’ estuvieron cerca de hacer historia frente a San Martín, pero fallas clave les impidieron meterse en la final. Con ese capítulo cerrado, el cuadro ‘crema’ ahora apunta a quedarse con un lugar en el podio.
En la otra vereda, el equipo dirigido por Natalia Málaga se ha consolidado como la gran sorpresa del campeonato y llega con la ilusión de coronar su destacada campaña con un tercer puesto.
¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Géminis?
La serie por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Géminis se disputará en dos encuentros: el primero el sábado 18 de abril y la revancha el 25 de abril, ambos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En caso de ser necesario un duelo extra para definir al ganador, este se jugará el 2 de mayo.
- México: 18:00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas
*Estos horarios corresponden tanto al partido de ida como al de vuelta y a un eventual encuentro extra en caso sea necesario.
Universitario vs Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley: fecha, horario y venta de entradas
¿Dónde ver Universitario vs Géminis EN VIVO?
La transmisión EN VIVO del duelo entre Universitario y Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 será a través de las pantallas de Latina (canal 2).
Además, en streaming, el partido se podrá ver a través de las plataformas digitales del mismo canal (web y app) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley. Además, el minuto a minuto estará disponible en la página web de Bolavip Perú.
Universitario vs Géminis: precios de entradas
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles
- General: 20 soles
*La venta de entradas para el partido de ida entre Universitario y Géminis por la Liga Peruana de Vóley se realizará a través de Joinnus.
DATOS CLAVES
- Universitario y Géminis inician la serie por el tercer puesto este sábado 18 de abril.
- El equipo de Natalia Málaga jugará a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.
- Las entradas se venden vía Joinnus con precios desde los 20 hasta los 50 soles.