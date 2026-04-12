Universitario vs Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley: fecha, horario y venta de entradas

Universitario de Deportes y Géminis chocarán para quedarse con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘pumas’ estuvieron cerca de meterse en la final tras una destacada serie ante San Martín, pero detalles clave les impidieron lograrlo.

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Ahora, el cuadro ‘crema’ apunta a cerrar el torneo en el podio. Del otro lado, el conjunto dirigido por Natalia Málaga, una de las sorpresas de la temporada, intentará culminar su campaña consiguiendo un lugar en el podio.

¿Cuándo juega Universitario vs Géminis?

La serie por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Géminis se disputará el 18 de abril (ida) y el 25 del mismo mes en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. De ser necesario un tercer partido, este se jugará el 2 de mayo.

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¿A qué hora juega Universitario vs Géminis?

México: 18:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas

*Estos horarios corresponden tanto al duelo de ida como al de vuelta y a un eventual tercer partido.

¿Dónde ver Universitario vs Géminis en vivo?

La transmisión EN VIVO del duelo entre Universitario y Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará a cargo de Latina Televisión (canal 2). Asimismo, Bolavip Perú se encargará de cubrir el minuto a minuto del decisivo encuentro.

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Precio de entradas

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

DATOS CLAVES

Universitario y Géminis disputarán el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley el 18 de abril.

El equipo dirigido por Natalia Málaga jugará el partido de ida a las 19:00 horas.

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