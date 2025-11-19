Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 2-1 Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan por la fecha número 8 de la Liga Peruana de Vóley.

¡ALIANZA LIMA LO GANÓ!

El tercer set es para Alianza Lima, lo ganó 25 a 19 a Deportivo Soan.

Publicidad

Set 3: Alianza Lima 21-15 Deportivo Soan

El cuadro de Deportivo Soan no se rinde, pero Alianza Lima sigue firme.

Set 3: Alianza Lima 17-11 Deportivo Soan

Alianza Lima sigue imparable, el cuadro 'blanquiazul' firme en busca de un nuevo punto.

Set 3: Alianza Lima 12-6 Deportivo Soan

Alianza Lima se despunta y busca ponerse adelante en el marcador.

Set 3: Alianza Lima 6-2 Deportivo Soan

Deportivo Soan pide tiempo debido a que Alianza Lima se les está escapando.

Publicidad

¡ARRANCÓ EL TERCER SET!

Ya se juega el tercer set entre Alianza Lima y Deportivo Soan.

¡DEPORTIVO SOAN LO GANÓ!

Deportivo Soan sorprende y gana 25 a 21 a Alianza Lima en el segundo set.

Set 2: Alianza Lima 17-22 Deportivo Soan

Deportivo Soan está cerca de empatar el partido ante Alianza Lima.

Set 2: Alianza Lima 13-18 Deportivo Soan

El cuadro de Alianza Lima sigue atrás en el marcador ante un Deportivo Soan que está en buen nivel.

Set 2: Alianza Lima 9-14 Deportivo Soan

El cuadro de Alianza Lima intenta igualar el marcador ante Deportivo Soan.

Publicidad

Set 2: Alianza Lima 7-9 Deportivo Soan

El cuadro de Deportivo Soan toma la delantera por primera vez, Alianza Lima se complica.

Set 2: Alianza Lima 5-5 Deportivo Soan

Johanna Alcantara pone el empate en Deportivo Soan que busca sorprender en este segundo set.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO SET!

Dio inicio al segundo set de este partidazo entre Alianza Lima vs. Deportivo Soan.

¡ALIANZA LIMA GANÓ EL PRIMER SET!

Por 25 a 18, el cuadro de Alianza Lima se queda con el primer set ante Deportivo Soan.

Set 1: Alianza Lima 22-17 Deportivo Soan

Alianza Lima se pone cerca de ganar su primer punto contra Deportivo Soan.

Publicidad

Set 1: Alianza Lima 17-15 Deportivo Soan

Alianza Lima pide tiempo de descanso debido al acercamiento de Deportivo Soan que busca empatar el juego.

Set 1: Alianza Lima 14-10 Deportivo Soan

Duelo parejo en el Coliseo Miguel Grau, Alianza Lima no la tiene fácil ante Deportivo Soan.

Set 1: Alianza Lima 9-7 Deportivo Soan

El cuadro de Alianza Lima se durmió y Deportivo Soan ha despertado para emparejar más el marcador.

SET 1: Alianza Lima 6-1 Deportivo Soan

El cuadro de Alianza Lima ha comenzado fuerte en el Coliseo Miguel Grau y ya gana el primer set con comodidad.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Inicio del partido, en el Coliseo Miguel Grau ya juegan Alianza Lima vs. Deportivo Soan.

Publicidad

¡Las convocadas de Alianza Lima!

Estas son las jugadoras que convocó Facundo Morando para el partido ante Deportivo Soan.

Imagen

¿Por qué se adelanta el partido de Alianza Lima vs. Deportivo Soan?

Este encuentro por la fecha número 8 de la Liga Peruana de Vóley se adelanta debido a la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes en Diciembre.

¡Todo va quedando listo para el partidazo!

Desde las 17:00 horas , Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley.

Imagen

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Deportivo Soan!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Deportivo Soan.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Deportivo Soan.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vs. Deportivo Soan.

La Liga Peruana de Vóley sigue en un ritmo acelerado y esta vez tendremos un partidazo en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Duelo en el que se enfrentan Alianza Lima vs. Deportivo Soan, juego que dará inicio desde las 17:00 hora de Perú este miércoles 19 de noviembre. La transmisión estará a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Alianza Lima viene adelantando partidos debido a que va a participar en el mes de Diciembre en el Mundial de Clubes. Por esa razón, este es el segundo compromiso que juega antes de la fecha establecida, con miras a no terminar por atrasar el calendario del torneo.

Por otro lado, las ‘blanquiazules’ en este momento las líderes en solitario en este certamen con 15 puntos. En el último juego se midieron ante Géminis en un partidazo que culminó con un marcador final de 3-0 (25-19, 25-16 y 27-25). La mejor jugador de esta contienda terminó siendo Maeva Orlé.

Mientras tanto, Deportivo Soan no la está pasando muy bien en este inicio de torneo, se ubican en el puesto 11 de 12 con tan solo 1 unidad. En su último juego terminaron cayendo frente al cuadro de Regatas Lima que venció 3-0 (25-13, 25-15 y 25-19).

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza Lima vs. Deportivo Soan: ¿A qué hora y dónde ver partido adelantado de la fecha 8?
Voley

Alianza Lima vs. Deportivo Soan: ¿A qué hora y dónde ver partido adelantado de la fecha 8?

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis

Sin complicaciones, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025
Voley

Sin complicaciones, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025

Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: “Están interesados”
Universitario

Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: “Están interesados”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo