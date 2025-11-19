Alianza Lima 2-1 Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Desde las 17:00 horas , Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley.

Este encuentro por la fecha número 8 de la Liga Peruana de Vóley se adelanta debido a la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes en Diciembre.

El cuadro de Alianza Lima ha comenzado fuerte en el Coliseo Miguel Grau y ya gana el primer set con comodidad.

El cuadro de Alianza Lima se durmió y Deportivo Soan ha despertado para emparejar más el marcador.

Por 25 a 18, el cuadro de Alianza Lima se queda con el primer set ante Deportivo Soan.

El cuadro de Alianza Lima sigue atrás en el marcador ante un Deportivo Soan que está en buen nivel.

La Liga Peruana de Vóley sigue en un ritmo acelerado y esta vez tendremos un partidazo en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Duelo en el que se enfrentan Alianza Lima vs. Deportivo Soan, juego que dará inicio desde las 17:00 hora de Perú este miércoles 19 de noviembre. La transmisión estará a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Alianza Lima viene adelantando partidos debido a que va a participar en el mes de Diciembre en el Mundial de Clubes. Por esa razón, este es el segundo compromiso que juega antes de la fecha establecida, con miras a no terminar por atrasar el calendario del torneo.

Por otro lado, las ‘blanquiazules’ en este momento las líderes en solitario en este certamen con 15 puntos. En el último juego se midieron ante Géminis en un partidazo que culminó con un marcador final de 3-0 (25-19, 25-16 y 27-25). La mejor jugador de esta contienda terminó siendo Maeva Orlé.

Mientras tanto, Deportivo Soan no la está pasando muy bien en este inicio de torneo, se ubican en el puesto 11 de 12 con tan solo 1 unidad. En su último juego terminaron cayendo frente al cuadro de Regatas Lima que venció 3-0 (25-13, 25-15 y 25-19).