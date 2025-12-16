Alianza Lima en el sorteo de la Libertadores 2026: El temido rival que podría tocarle en la Fase 1

Alianza Lima ya empieza a mirar de reojo la Copa Libertadores 2026 y el primer gran desafío aparece incluso antes de la fase de grupos. El club íntimo deberá disputar la Fase 1 del torneo continental, donde el margen de error es mínimo y cualquier tropiezo puede dejarlo fuera de competencia internacional. En ese escenario, ya se perfilan tres posibles rivales que generan expectativa y preocupación en Matute.

Universidad Católica de Ecuador asoma como el rival más complejo en el papel. Con experiencia internacional, planteles competitivos y una marcada intensidad física, el cuadro ecuatoriano suele hacerse fuerte como local y exige máxima concentración en los partidos de ida y vuelta.

En tanto, 2 de Mayo de Paraguay representa un rival incómodo, de juego directo y fuerte presencia defensiva, típico del fútbol paraguayo. Aunque no cuenta con el cartel continental de otros equipos, su disciplina táctica y fortaleza en casa lo convierten en un oponente peligroso en series de ida y vuelta.

Por su parte, Juventud de las Piedras de Uruguay aparece como el cruce más accesible en los papeles, pero no por ello menos riesgoso. Los equipos uruguayos históricamente saben competir en torneos Conmebol y suelen imponer ritmo, roce y orden. Alianza Lima sabe que, en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, no hay rivales fáciles y que superar este primer escollo será clave para empezar el año internacional con confianza y ambición.

Sorteo de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Los rivales de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Según el panorama actual de la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay y Juventud de las Piedras de Uruguay aparecen como los potenciales adversarios de Alianza Lima en esta etapa preliminar. Cada uno representa un reto distinto, tanto por estilo de juego como por contexto futbolístico, lo que obliga al comando técnico blanquiazul a preparar la serie con especial atención desde la pretemporada.

Habrá que ver qué resuelve el sorteo de la Copa Libertadores 2026 para Alianza Lima para conocer a su rival de la Fase 1: Universidad Católica de Ecuador, 2 de mayo de Paraguay y Juventus de las Piedras de Uruguay.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se dará desde las 10:00 AM y se realizará en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 será este jueves 18 de diciembre y ahí se podrán conocer los emparejamientos de las tres primeras fases. De esos cruces saldrán los equipos que irán a la fase de grupos y se conocerá al rival de Alianza Lima.

Datos claves

