Alianza Lima 1-0 Deportivo Wanka EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú , acá comenzamos con el minuto a minuto para el choque entre Alianza Lima vs. Deportivo Wanka por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley .

El último partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley fue ante Kazoku No Perú , encuentro que acabó con un contundente 3-0 a favor de las 'Blanquiazules'.

Estas son las convocadas por parte de Alianza Lima para el duelo ante Deportivo Wanka .

El duelo estaba pactado para las 19:00 horas, pero debido a que el duelo entre la USMP vs. Rebaza Acosta se alargó, el encuentro sufrirá una demora y podría estar iniciando cerca de las 20:00 horas.

El partido se pone a favor de las 'blanquiazules' y ya lo van ganando con una gran ventaja de 18 a 10.

La Liga Peruana de Vóley entra en su segunda jornada este fin de semana y se dará un emocionante encuentro. Alianza Lima se enfrenta ante Deportivo Wanka en el Coliseo Miguel Grau este sábado 1 de noviembre desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina Televisión, no obstante podrás seguir todo el partido en Bolavip Perú.

El cuadro ‘Blanquiazul’ comenzó sin problemas en el torneo nacional, en la primera jornada enfrentó al recién ascendido Kazoku No Perú. Este encuentro no tuvo una gran complicación para las actuales campeonas que terminaron ganando 3-0. Los set fueron contundentes con 25 a 16, 25 a 12 y 25 a 11.

Por su lado, el elenco Wanka comenzó con el pie izquierdo frente a Regatas Lima. El cuadro de Chorrillos no tuvo inconvenientes para terminar el encuentro en un 3-0. En este caso comenzó muy fácil con un 25 a 10, pero luego se igualó más el marcador con un 25 a 20 y 25 a 22 que terminó la contienda.