Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 1-0 Deportivo Wanka EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley.

¡Arrancó el segundo set!

Ya juegan Alianza Lima contra Deportivo Wanka por el segundo set en el Coliseo Miguel Grau.

¡Alianza Lima ganó el primer set!

Alianza Lima no tuvo problemas para ganar le primer set por 25 a 12 ante Deportivo Wanka.

Set 1: ¡Alianza Lima fuerte va por el primer punto!

El partido se pone a favor de las 'blanquiazules' y ya lo van ganando con una gran ventaja de 18 a 10.

Set 1: ¡Tiempo de descanso!

Alianza Lima lo viene ganando por 12 a 9 ante Deportivo Wanka que no se rinde.

Set 1: ¡Alianza Lima busca ponerse adelante!

El cuadro de Alianza Lima empata el partido y se pone 8-8 ante Deportivo Wanka.

Set 1: ¡Deportivo Wanka sorprende!

El elenco de Deportivo Wanka comienza ganando 4-3 ante Alianza Lima en el primer set.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Alianza Lima vs. Deportivo Wanka por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley.

¡Equipos calentando!

Las jugadoras de Alianza Lima y Deportivo Wanka van calentando para el partidazo en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

¡Partido a poco de iniciar!

Recién finalizó el duelo entre San Martín vs. Rebaza Acosta y ahora dará inicio el choque entre Alianza Lima vs. Deportivo Wanka. 

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Wanka?

El duelo estaba pactado para las 19:00 horas, pero debido a que el duelo entre la USMP vs. Rebaza Acosta se alargó, el encuentro sufrirá una demora y podría estar iniciando cerca de las 20:00 horas.

¡Las convocadas de Alianza Lima!

Estas son las convocadas por parte de Alianza Lima para el duelo ante Deportivo Wanka.

Imagen

¿Cómo le fue a Deportivo Wanka en su último partido?

Deportivo Wanka no inició bien la Liga Peruana de Vóley, perdiendo su primer duelo ante Regatas Lima por 3-0.

Puede ser una imagen de vóleibol y texto que dice

¿Cómo le fue a Alianza Lima en su último partido?

El último partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley fue ante Kazoku No Perú, encuentro que acabó con un contundente 3-0 a favor de las 'Blanquiazules'.

Imagen

¡Alianza Lima saliendo de Matute!

Las jugadoras de Alianza Lima dejando Matute para ir directo hacia el Coliseo Miguel Grau en el Callao.

Imagen

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Deportivo Wanka!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto para el choque entre Alianza Lima vs. Deportivo Wanka por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima en la Liga Peruana de Vóley.

La Liga Peruana de Vóley entra en su segunda jornada este fin de semana y se dará un emocionante encuentro. Alianza Lima se enfrenta ante Deportivo Wanka en el Coliseo Miguel Grau este sábado 1 de noviembre desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina Televisión, no obstante podrás seguir todo el partido en Bolavip Perú.

El cuadro ‘Blanquiazul’ comenzó sin problemas en el torneo nacional, en la primera jornada enfrentó al recién ascendido Kazoku No Perú. Este encuentro no tuvo una gran complicación para las actuales campeonas que terminaron ganando 3-0. Los set fueron contundentes con 25 a 16, 25 a 12 y 25 a 11.

Por su lado, el elenco Wanka comenzó con el pie izquierdo frente a Regatas Lima. El cuadro de Chorrillos no tuvo inconvenientes para terminar el encuentro en un 3-0. En este caso comenzó muy fácil con un 25 a 10, pero luego se igualó más el marcador con un 25 a 20 y 25 a 22 que terminó la contienda.

bruno castro
Bruno Castro
