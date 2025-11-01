Alianza Lima 1-0 Deportivo Wanka EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

La Liga Peruana de Vóley entra en su segunda jornada este fin de semana y se dará un emocionante encuentro. Alianza Lima se enfrenta ante Deportivo Wanka en el Coliseo Miguel Grau este sábado 1 de noviembre desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina Televisión, no obstante podrás seguir todo el partido en Bolavip Perú.
El cuadro ‘Blanquiazul’ comenzó sin problemas en el torneo nacional, en la primera jornada enfrentó al recién ascendido Kazoku No Perú. Este encuentro no tuvo una gran complicación para las actuales campeonas que terminaron ganando 3-0. Los set fueron contundentes con 25 a 16, 25 a 12 y 25 a 11.
Por su lado, el elenco Wanka comenzó con el pie izquierdo frente a Regatas Lima. El cuadro de Chorrillos no tuvo inconvenientes para terminar el encuentro en un 3-0. En este caso comenzó muy fácil con un 25 a 10, pero luego se igualó más el marcador con un 25 a 20 y 25 a 22 que terminó la contienda.