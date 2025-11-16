Alianza Lima 0-0 Géminis EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley 2025: punto a punto

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Deportivo Géminis en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la cuarta jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Con el Mundial de Clubes acercándose para Alianza, el calendario ‘blanquiazul’ empieza a apretarse, con encuentros cada vez más seguidos. Bajo ese contexto, el equipo dirigido por Facundo Morando se enfrentará a Géminis con el objetivo de mantener su liderazgo y su racha perfecta en el torneo.
Aunque las ‘íntimas’ parten como favoritas, el duelo ante las ‘guerreras’ de Comas promete ser uno de los más exigentes en la etapa inicial del campeonato. Con Natalia Málaga al mando, Géminis apunta a pelear por el título y llega a este enfrentamiento con dos triunfos consecutivos.