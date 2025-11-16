Alianza Lima 0-0 Géminis EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley 2025: punto a punto

Alianza Lima se enfrenta a Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Ambos equipos irán en busca del triunfo, ya que vienen con la moral a tope por los resultados conseguidos la jornada pasada.

El choque entre Alianza y Géminis está programado para las 17:00 horas de Perú , Ecuador y Colombia. En países como Bolivia, Chile y Venezuela arrancará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay irá desde las 19:00 horas.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

La hinchada de Alianza Lima podrá disfrutar del encuentro a través de las pantallas de Latina Televisión , disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD .

El cuadro 'íntimo' arribó al recinto del Callao para afrontar una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Tanto Alianza Lima como Géminis ya están en el campo de juego realizando trabajos precompetitivos.

Los sextetos de Alianza Lima y Géminis ya están listos para afrontar un nuevo duelo de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Kiara Vicente intentó jugar contra el bloque, pero terminó estampándose contra la net. Alianza se pone arriba en el marcador 3-2.

Luego de haberse acercado en el marcador, Géminis cometió un error no forzado y falló en el saque.

Kiara Vicente aparece sobre la net para bloquear el bombazo de Maeva Orlé. Géminis se pone a uno (11-10).

El cuadro 'íntimo' vuelve a sacar ventaja en el marcador gracia a un potente mate de la francesa (15-12).

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Deportivo Géminis en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la cuarta jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Con el Mundial de Clubes acercándose para Alianza, el calendario ‘blanquiazul’ empieza a apretarse, con encuentros cada vez más seguidos. Bajo ese contexto, el equipo dirigido por Facundo Morando se enfrentará a Géminis con el objetivo de mantener su liderazgo y su racha perfecta en el torneo.

Aunque las ‘íntimas’ parten como favoritas, el duelo ante las ‘guerreras’ de Comas promete ser uno de los más exigentes en la etapa inicial del campeonato. Con Natalia Málaga al mando, Géminis apunta a pelear por el título y llega a este enfrentamiento con dos triunfos consecutivos.