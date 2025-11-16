Es tendencia:
Vóley

Alianza Lima 0-0 Géminis EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley 2025: punto a punto

El cuadro 'íntimo' se enfrenta al elenco de Comas en el Callao. Conoce todos los detalles del emocionante duelo.

Primer set: ¡Puntazo de Elina Rodríguez!

El cuadro 'íntimo' vuelve a sacar ventaja en el marcador gracia a un potente mate de la francesa (15-12).

Primer set: ¡Bloque punto de Géminis!

Kiara Vicente aparece sobre la net para bloquear el bombazo de Maeva Orlé. Géminis se pone a uno (11-10).

Primer set: Saque largo de Géminis

Luego de haberse acercado en el marcador, Géminis cometió un error no forzado y falló en el saque.

Tiempo técnico solicitado por Géminis

Natalia Málaga solicita tiempo técnico luego de que Alianza Lima sacara tres puntos de ventaja en el marcador (5-2).

Primer set: ¡Bloque punto de Maeva Orlé!

Kiara Vicente intentó jugar contra el bloque, pero terminó estampándose contra la net. Alianza se pone arriba en el marcador 3-2.

Primer set: ¡Empieza con el pie derecho Géminis!

El equipo de Natalia Málaga lo gana 2-0. Gran inicia de las de Comas.

¡Inició el partido!

Ya se juega el partido en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Se presentan de manera oficial las alineaciones de ambos equipos

Los sextetos de Alianza Lima y Géminis ya están listos para afrontar un nuevo duelo de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¡La palabra de Natalia Málaga!

Natalia Málaga

Natalia Málaga declaró previo al duelo ante Alianza Lima.

Ambos equipos realizan el calentamiento previo

Tanto Alianza Lima como Géminis ya están en el campo de juego realizando trabajos precompetitivos.

El plantel de Alianza Lima ya está en el Coliseo Miguel Grau

El cuadro 'íntimo' arribó al recinto del Callao para afrontar una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Dónde ver Alianza Lima vs. Géminis

La hinchada de Alianza Lima podrá disfrutar del encuentro a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

A qué hora juega Alianza Lima vs. Géminis

El choque entre Alianza y Géminis está programado para las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Bolivia, Chile y Venezuela arrancará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay irá desde las 19:00 horas.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Géminis por la Liga Peruana de Vóley!

Alianza Lima se enfrenta a Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Ambos equipos irán en busca del triunfo, ya que vienen con la moral a tope por los resultados conseguidos la jornada pasada.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrenta a Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrenta a Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Deportivo Géminis en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la cuarta jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Con el Mundial de Clubes acercándose para Alianza, el calendario ‘blanquiazul’ empieza a apretarse, con encuentros cada vez más seguidos. Bajo ese contexto, el equipo dirigido por Facundo Morando se enfrentará a Géminis con el objetivo de mantener su liderazgo y su racha perfecta en el torneo.

Aunque las ‘íntimas’ parten como favoritas, el duelo ante las ‘guerreras’ de Comas promete ser uno de los más exigentes en la etapa inicial del campeonato. Con Natalia Málaga al mando, Géminis apunta a pelear por el título y llega a este enfrentamiento con dos triunfos consecutivos.

