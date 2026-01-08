Real Madrid vs. Barcelona por la final de la Supercopa de España: día, hora y canal TV del clásico

Se viene un nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid por la final de la Supercopa de España, un duelo que captará la atención del mundo entero. Millones de aficionados estarán pendientes de cada instante de este enfrentamiento estelar, en el que se definirá el primer título del 2026.

El duelo entre ‘culés’ y ‘merengues’ se disputará el domingo 11 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda. Ambos equipos volverán a verse las caras en Arabia Saudita, recordando que en la edición anterior fue el conjunto ‘blaugrana’ el que se quedó con el trofeo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona?

El esperado encuentro entre Barcelona y Real Madrid dará inicio a las 14:00 horas en Perú (19:00 GMT, 20:00 en España). A continuación, te mostramos los horarios del partido en distintos países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 horas

Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 16:00 horas

España: 20:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

El duelo entre Barcelona y Real Madrid por la final de la Supercopa de España se transmitirá en vivo en nuestro país a través de las pantallas de América TV (canal 4) y Movistar Deportes (canal 3).

Además, también podrás seguirlo por streaming mediante la plataforma de América TVGO y la app de Movistar TV, disponibles para PC, Smart TV y dispositivos móviles.

En España, el cotejo se podrá ver a través de Movistar+, M+ y LaLiga TV, por lo que los aficionados europeos no tendrán problema en disfrutar de este emocionante enfrentamiento internacional.

DATOS CLAVES

Real Madrid y Barcelona disputarán la final de la Supercopa de España el domingo 11 de enero.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.