Se cayó una opción fuerte en Alianza Lima y la aclaración fue directa del protagonista. En medio de versiones que lo vinculaban como posible refuerzo blanquiazul, el volante uruguayo Javier Méndez salió al frente y negó rotundamente cualquier contacto con el club de La Victoria.

El mediocampista fue tajante al desmentir la información: “A mí no me llamó nadie, no hablé con nadie, no sé de dónde sacaron eso. Yo no hablé con nadie y sinceramente hasta el día de hoy no me ha llegado ningún tipo de mensaje de ese club (Alianza Lima) ni de otro por el estilo”. Una respuesta que desarma por completo la versión que circulaba.

Méndez, en charla con El Espectador Deportes, también dejó en claro cuál es su situación contractual y su prioridad deportiva. El volante recordó que tiene contrato vigente con Peñarol y que no piensa moverse: “Yo tengo contrato hasta fin de este año con Peñarol”. Un detalle clave que explica por qué nunca existió una negociación real.

Más aún, el uruguayo reafirmó su compromiso con el club aurinegro y sus objetivos para la temporada: “Obvio que mi intención es quedarme y ser campeón”. Con esa frase, Méndez no solo cerró la puerta a Alianza Lima, sino que también envió un mensaje de estabilidad y continuidad.

Javier Méndez, jugador de Peñarol en el radar de Alianza Lima. (Foto: X)

Javier Méndez no jugará en Alianza Lima

Javier Méndez reveló que no tuvo ninguna conversación con ningún club y, dentro de ese espectro, ingresa la opción de Alianza Lima.

Así, Alianza Lima pierde un nombre que nunca llegó a estar realmente en carrera. Ahora en La Victoria el foco sigue puesto en otros objetivos, mientras que en Uruguay el volante ya dejó claro dónde está su cabeza: Peñarol y el título.

Javier Méndez confirmó que seguirá en Peñarol y descartó Alianza Lima. (Foto: X)

¿Contra quién debuta Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Alianza Lima debuta ante 2 de mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. El partido se jugará primero en Paraguay y la llave cerrará en Perú.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Alianza Lima para la temporada 2026?

Alianza Lima tiene seis jugadores extranjeros para la temporada 2026. Desde Ecuador cuenta con Eryc Castillo y Fernando Gaibor, desde Argentina cuenta con Federico Girotti y Alan Cantero, desde Bolivia con Guillermo Viscarra y desde Uruguay con Mateo Antoni.

Datos claves

Javier Méndez desmintió rotundamente cualquier contacto o mensaje de Alianza Lima.

El volante tiene contrato vigente con Peñarol hasta finales de este año.

Su prioridad declarada es quedarse en el club aurinegro y ser campeón.

