En Brasil ponen en peligro a Erick Noriega ante inminente refuerzo que llegaría a Gremio

Erick Noriega continúa con su recuperación para volver a jugar tras una dura lesión de ligamentos en su tobillo izquierdo. Mientras tanto, aguarda por el inicio de los estaduales en Brasil y ve cómo Gremio empieza a hacer ruido en el mercado.

Luís Castro, nuevo entrenador de Gremio para la temporada 2026, espera por nombres fuertes en este mercado para reforzar el plantel. Hasta ahora, han llegado dos laterales izquierdos: Marlon y Caio Paulista. Además, han vuelto varios jugadores de sus cesiones como Felipe Carballo y Ronald.

No obstante, la defensa parece ser una de las prioridades para el ‘Tricolor’ visto los refuerzos en el lateral izquierdo. Pero, ahora, todo apuntaría a reforzar la zaga central, la posición que tiene al peruano Erick Noriega como uno de los jugadores titulares.

Gremio pide un defensor de Santos y no descarta un intercambio de jugadores

Durante las últimas horas, apareció una opción para la defensa central. Según informó el periodista Lucas F. de S. Costa y coincidió Bolavip Brasil, Gremio está interesado en João Basso, defensor de 28 años, que no tiene muchos minutos en Santos.

“Sin espacio en Santos con Juan Pablo Vojvoda, João Basso podría acabar en Gremio”, informó el mencionado comunicador. También sonó Alexis Duarte, pero en Santos sí es tenido en cuenta, por lo que se descartó esa opción.

Evidentemente, hay una necesidad de parte del club, sea por pedido de Luís Castro o no, pero buscan un defensor central. La gran incógnita pasa por saber si es precisamente para que pelee el lugar de titular con Erick Noriega, si quieren que sea su acompañante en la zaga o una opción de relevo.

Gremio y Santos pueden pensar en un trueque que incluya a João Basso (X @lucas_fscosta94).

Erick Noriega tendrá bastante competencia en la temporada 2026

Gremio cuenta con bastantes jugadores en la defensa central. Además de Erick Noriega, hay algunos referentes como Walter Kannemann o Fabián Balbuena. A ellos, hay que sumar a Wagner Leonardo, Gustavo Martins, Jemerson, Viery, Luis Eduardo y Rodrigo Ely. Esto sin contar a João Basso, a pesar del interés del club.

En el caso de Kannemann, hay chances que pueda emigrar y volver a la Argentina. En tanto, Balbuena y Rodrigo Ely padecen lesiones importantes de rodilla, quienes todavía no tienen fecha de regreso.

Walter Kannemann, capitán de Gremio, podría irse (Getty Images).

Con tanta cantidad de variantes, es muy probable que hayan defensores que emigren del club de Porto Alegre. Luís Castro deberá evaluar las opciones a disposición y con quienes contará para la temporada 2026.

Datos claves

Erick Noriega se recupera de una lesión de ligamentos para la temporada 2026 .

se recupera de una lesión de ligamentos para la . Luís Castro asume como entrenador de Gremio tras fichar a Marlon y Caio Paulista .

asume como entrenador de Gremio tras fichar a y . João Basso, central de 28 años, es el refuerzo que Gremio busca en Santos.

