Alianza Lima 0-2 San Martín EN VIVO y GRATIS por la final de la Liga Peruana de Vóley: Punto a punto

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto de la gran final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

El cuadro de Alianza Lima llegó de esta forma para la final de la Liga Peruana de Vóley.

En el Polideportivo de Villa El Salvador las jugadoras calientan antes de la gran final.

Ya se juega el primer set entre Alianza Lima y la San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

La San Martín gana el segundo set y se pone a un punto de ganar el partido ante Alianza Lima.

Alianza Lima no se da por vencido en un partido que la San Martín podría finalizar en el tercer set.

Por la final de la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a la San Martín. Este encuentro se disputará el próximo domingo 19 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Coliseo de Villa El Salvador. Este será el primer juego en busca de ganar la serie de 3 juegos para salir campeón nacional.

El conjunto de Alianza Lima viene de vencer a Deportivo Soan en los cuartos de final por 2-0. Mientras tanto, contra Deportivo Géminis también fue el mismo resultado en las semifinales. Consiguiendo su puesto en busca de mantener la corona un año más.

Por su lado, la San Martín tuvo más dificultades, primero derrotó a Circolo Sportivo Italiano en una serie que acabó 2-0. Pero en las semifinales sufrió más de la cuenta para derrotar a Universitario de Deportes, con el que sufrió en la serie que acabó por 2-1.

Si hablamos de los enfrentamientos que han tenido solo este año 2026 tenemos un total de 3 juegos disputados. Uno de ellos fue por la Liga Peruana de Vóley que acabó 3-2 a favor de las ‘Blanquiazules’. Mientras que en el Sudamericano de Vóley los dos choques los ganó el cuadro de La Victoria por 2-1.

La transmisión del partido será en señal abierta por Latina, mientras que en las redes sociales la página de la Liga Peruana de Vóley pasará la transmisión. Mientras tanto, en Bolavip Perú tendremos el minuto a minuto del partido.