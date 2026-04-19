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Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 0-2 San Martín EN VIVO y GRATIS por la final de la Liga Peruana de Vóley: Punto a punto

En busca del título de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se enfrenta a la San Martín en la primera final nacional.

Set 3: Alianza Lima 13-18 San Martín

Alianza Lima no se da por vencido en un partido que la San Martín podría finalizar en el tercer set.

Set 3: Alianza Lima 7-14 San Martín

Alianza Lima se durmió y la San Martín aprovechó a lo grande.

Set 3: Alianza Lima 7-10 San Martín

Alianza Lima sigue remando esperando que el partido no se acabe.

Set 3: Alianza Lima 3-4 San Martín

Nuevamente la San Martín adelante en el marcador, quiere terminar el partido en el tercer set.

¡Arrancó el tercer set!

Se juega el tercer set, de ganar Alianza Lima se sigue jugando, pero si San Martín suma se acaba. S

¡Segundo punto para San Martín!

La San Martín gana el segundo set y se pone a un punto de ganar el partido ante Alianza Lima.

Set 2: Alianza Lima 20-21 San Martín

Alianza Lima se quedó atrás, pero rema para buscar su primer punto del partido.

Set 2: Alianza Lima 17-16 San Martín

Se pone picante el partido, la San Martín sorprende a Alianza Lima que se ha quedado.

Set 2: Alianza Lima 15-10 San Martín

Partido parejo en el segundo set, se ve un duelo caliente entre Alianza Lima y San Martín.

Set 2: Alianza Lima 11-8 San Martín

San Martín se va acercando, quiere su segundo punto ante Alianza Lima.

Set 2: Alianza Lima 7-3 San Martín

Alianza Lima comienza fuerte en este segundo set.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre Alianza Lima y San Martín.

¡Primer punto para San Martín!

El primer set se lo queda San Martín 25 a 23 contra Alianza Lima.

Set 1: Alianza Lima 21-23 San Martín

Tiempo pedido por Alianza Lima para intentar remontar el primer set.

Set 1: Alianza Lima 19-19 San Martín

Primer set de infarto, ahora Alianza Lima lo empató ante San Martín y el juego es para cualquiera.

Set 1: Alianza Lima 14-18 San Martín

Partido parejo en el primer set, Alianza Lima atrás ante una San Martín que busca ganar el primer punto.

Set 1: Alianza Lima 11-13 San Martín

Tremendo partido entre Alianza Lima y San Martín, los dos equipos están peleados.

Set 1: Alianza Lima 6-10 San Martín

El cuadro 'Santo' saca ventaja en el primer set.

Set 1: Alianza Lima 4-5 San Martín

El partido como toda una final se viene parejo desde el primer set.

¡Arrancó la final!

Ya se juega el primer set entre Alianza Lima y la San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

¡A minutos de la gran final!

En el Polideportivo de Villa El Salvador las jugadoras calientan antes de la gran final.

¡Se canta el himno nacional!

Previo al duelo final, se canta el himno nacional en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

¡Equipos calentando!

Plantel de Alianza Lima y San Martín calientan antes de la gran final.

¡Así fue la llegada de Alianza Lima!

El cuadro de Alianza Lima llegó de esta forma para la final de la Liga Peruana de Vóley.

¡El camino a la final!

Así fue el camino de Alianza Lima y la San Martín hacia la gran final.

Imagen

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs San Martín!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto de la gran final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs San Martín.
© Alianza LimaAlianza Lima vs San Martín.

Por la final de la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a la San Martín. Este encuentro se disputará el próximo domingo 19 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Coliseo de Villa El Salvador. Este será el primer juego en busca de ganar la serie de 3 juegos para salir campeón nacional.

El conjunto de Alianza Lima viene de vencer a Deportivo Soan en los cuartos de final por 2-0. Mientras tanto, contra Deportivo Géminis también fue el mismo resultado en las semifinales. Consiguiendo su puesto en busca de mantener la corona un año más.

Por su lado, la San Martín tuvo más dificultades, primero derrotó a Circolo Sportivo Italiano en una serie que acabó 2-0. Pero en las semifinales sufrió más de la cuenta para derrotar a Universitario de Deportes, con el que sufrió en la serie que acabó por 2-1.

Si hablamos de los enfrentamientos que han tenido solo este año 2026 tenemos un total de 3 juegos disputados. Uno de ellos fue por la Liga Peruana de Vóley que acabó 3-2 a favor de las ‘Blanquiazules’. Mientras que en el Sudamericano de Vóley los dos choques los ganó el cuadro de La Victoria por 2-1.

La transmisión del partido será en señal abierta por Latina, mientras que en las redes sociales la página de la Liga Peruana de Vóley pasará la transmisión. Mientras tanto, en Bolavip Perú tendremos el minuto a minuto del partido.

Bruno Castro
Bruno Castro
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