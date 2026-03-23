Universitario vs Regatas: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el extra game de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley temporada 2025/2026 continúa su curso y esta semana ofrecerá un encuentro clave entre dos equipos que buscan meterse en semifinales.

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Universitario de Deportes y Regatas Lima se enfrentarán en el extra game por los cuartos de final, en un partido decisivo donde ambos lo darán todo por asegurar su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Regatas Lima?

El duelo entre Universitario y Regatas Lima se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

‘Cremas’ y chorrillanas se enfrentarán a partir de las 17:00 horas, en el segundo duelo de los extra games por los cuartos de final. Previo a ello, abrirán la jornada Deportivo Géminis y Atlético Atenea a las 15:00 horas.

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¿Dónde ver Universitario vs Regatas Lima?

El choque entre ambas escuadras podrá verse a través de las pantallas de Latina, tanto por televisión como en su app y página web. Asimismo, el encuentro también estará disponible en el fan page oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo llegan ambos equipos?

En el primer duelo, Universitario se impuso 3-1 y tenía la oportunidad de sellar su pase en el segundo encuentro, pero Regatas dio el golpe al ganar 3-2 y forzar el extra game.

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El vencedor de esta serie tendrá que verse las caras en semifinales con la Universidad San Martín, que superó sin mayores complicaciones a Circolo con dos triunfos por 3-1.

En la otra llave, Deportivo Géminis y Atlético Atenea también definirán a su clasificado, que será el próximo rival de Alianza Lima, tras eliminar a Deportivo Soan.

DATOS CLAVES

Universitario y Regatas Lima jugarán el extra game este miércoles 25 de marzo.

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El partido decisivo se disputará a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.