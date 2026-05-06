“Recibí amenazas de muerte”: Aixa Vigil reveló lo que sufrió en la previa de la final entre Alianza Lima vs. San Martín

Tras perder frente a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley, Aixa Vigil contó sucesos lamentables que vivió horas antes de la definición. A continuación, todos los detalles.

Alianza Lima supo consagrarse como campeón de la Liga Peruana de Vóley al vencer a San Martín en una definición de infarto que tuvo que irse hasta el extra game. Si bien las celebraciones y las premiaciones ya se dieron, recientemente se pudo conocer una confesión por parte de Aixa Vigil que revela lamentables amenazas sufridas en la previa del partido que se jugó el domingo 3 de mayo.

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Fuente: USM Vóley Club.

En una entrevista con el diario peruano ‘El Comercio‘, Aixa Vigil no se guardó nada al contar que horas previas a la gran final entre Alianza Lima vs. San Martín llegaron distintos mensajes a sus redes sociales y número personal en una clarísima señal de amedrentarla. Sabiendo de su pasado en el equipo blanquiazul, la situación se salió de las manos e incluso se determinarán acciones legales.

“Ya desde que hice mi cambio a la San Martín, siempre hubo mensajes de acoso, de audio, en mi Instagram, en Facebook o en cualquier publicación en la que yo saliera. Pero ya en el último partido, desde el día sábado 2 de mayo empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos. Me enteré que mi número había sido pasado a muchos integrantes de la barra del otro equipo”; comentó Aixa Vigil en entrevista con ‘El Comercio‘.

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En esta línea, la jugadora de San Martín advirtió sobre lo que tuvo que hacer para detener estas acciones. “Hubo amenazas de agresión y hubo amenazas contra mi vida. Tuve que apagar mi teléfono y desactivar mis redes porque era tanto el nivel de odio que había recibido. Tuve que ir con el carro de mi enamorado porque tenía miedo de que reconocieran el mío y lo dañaran. Soy consciente de que no jugué bien porque mi cabeza no estaba donde tenía que estar”.

Fuente: USM Vóley Club.

Aixa Vigil quiere marcar un precedente y tomará acciones legales contra barristas de Alianza Lima

Al revelar todo lo que vivió en la previa del partido definitorio entre Alianza Lima vs. San Martín por el título de la Liga Peruana de Vóley, Aixa Vigil es muy consciente que dicha situación no puede quedar como si nada y pretende marcar un precedente muy importante. La idea es identificar a los responsables y dejar un claro mensaje que esta clase de agresiones virtuales no tienen que repetirse.

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Además, solicitó mayor control de protocolos hacia las autoridades para que las jugadoras realmente puedan estar resguardadas. Finalmente, la punta de San Martín reveló con total sinceridad que nunca pensó que cambiar de equipo en esta temporada que terminó de la Liga Peruana de Vóley le traería tantos problemas, a tal punto de tener que poner denuncias ante tantas amenazas.

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