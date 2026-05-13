El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley es uno de los temas más discutidos durante los últimos días. Si bien tiene contrato vigente con San Martín hasta la siguiente temporada, el interés de Universitario de Deportes podría generar algunos cambios en la decisión de cambiar de aires y por ello es que el mismo representante reveló cuál es la verdadera situación.

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Fuente: USMP Vóley Club.

En una entrevista con el programa ‘Cátedra Deportes‘, el representante de Aixa Vigil contó detalles del presente de la voleibolista, a tal punto de que descartó un posible regreso a Alianza Lima por un aspecto netamente de construcción de equipo. Es así que el nombre de Universitario de Deportes entra en discusión y todo empieza a acomodarse ya que el club crema tiene la intención de ficharla.

“Hoy, yo creo que Aixa no cabe mucho en la construcción de Alianza Lima. Esto no es porque sea mala o porque Cenaida Uribe no quiere trabajar más con ella. El diálogo con Alianza es muy tranquilo, pero como se están armando las cosas, yo creo que Aixa no cabe en esa estructura para la próxima temporada”; comentó Leonardo Feitosa, agente de Aixa Vigil, en ‘Cátedra Deportes’.

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También se pudo conocer que Aixa Vigil pretende quedarse jugando un tiempo más en el país, al margen de tener ofertas del exterior. “Universitario tiene pretensión por Aixa. Nosotros tenemos cuatro clubes que la pretenden en Perú. También tenemos tres propuestas para que juegue afuera, en Europa, pero Aixa quiere quedarse un año más en Perú y nosotros vamos a blindarla en ese tema”.

El complicado final de temporada de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley

San Martín no pudo consagrarse campeón de la Liga Peruana de Vóley luego de perder la definición contra Alianza Lima. En una serie que se fue hasta el extra game y que tuvo diversas emociones, fueron las blanquiazules quienes lograron imponerse y por ende lograron el tricampeonato nacional. Ahora, las vivencias previas de Aixa Vigil fueron realmente complicadas, por decir lo menos.

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Aixa Vigil reveló días después de perder la final que recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales por parte de barristas de Alianza Lima. Es así que el factor psicológico le jugó un papel en contra y evidenció ser consciente de que no mostró un buen nivel al no estar enfocada 100% en lo deportivo. Es más, aseguró que tomaría acciones legales para encontrar a los responsables.

Desde ese punto de vista se entiende que quizá quiera cambiar de aires, a pesar de todavía tener contrato con San Martín. Veremos en qué termina esta situación para conocer cuál será el equipo en donde Aixa Vigil dispute la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. Por ahora es Universitario de Deportes el más interesado, así que las cartas están puestas sobre la mesa.

Aixa Vigil en Se Formaron Las Parejas sobre jugar en @VoleyU1924 : “Espero en algún momento poder vestir esa camiseta; porque es, obviamente, algo que tengo como hincha muy marcado”. pic.twitter.com/POSDMuwODQ — Carlos Arrunategui (@12CarlosAndres) March 13, 2026

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