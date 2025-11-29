Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Olva Latino

La Liga Peruana de Vóley se encuentra en la sexta jornada de la etapa regular. Este sábado 29 de noviembre se disputaron 3 encuentros de alto voltaje en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La tabla de posiciones se viene moviendo con mucha fuerza. Y ya se va viendo quienes son los grandes candidatos al título nacional.

Publicidad

Publicidad

El primer juego de la tarde se disputó entre Kazoku No Perú frente a Regatas Lima. El cuadro ‘chorrillano’ no tuvo problemas para despacharse a las nuevas inquilinas por 3-0 (25-18, 25-7 y 25-21. Duelo que ayuda a Regatas a subir hasta la cuarta casilla.

Después se vino en verdadero partidazo entre Géminis y Deportivo Soan. El conjunto de Puente Piedra hizo grandes primeros 2 sets que ganaron por 31 a 29 y 25 a 15. Pero no lograron sentenciar el juego, que permitió que las ‘celestes’ se hicieran con una tremenda remontada 25 a 18, 26 a 24 y 15 a 12 para ganarlo 3-2.

Por último, Universitario de Deportes no se hizo tanto problema para derrotar a Olva Latino. El cuadro de San Miguel dio pelea a las ‘cremas’, pero no consiguieron robarle ningún set, terminando el juego por 3-0 (18 a 25, 25 a 27 y 22 a 25.

Publicidad

Publicidad

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la sexta fecha.

# Equipos Puntos 1 Alianza Lima 21 2 Universitario 16 3 USMP 12 4 Regatas Lima 11 5 Atlético Atenea 9 6 Géminis 8 7 Circolo Sportivo Italiano 7 8 Olva Latino 6 9 Rebaza Acosta 6 10 Deportivo Soan 5 11 Deportivo Wanka 3 12 Kazoku No Perú 1

Partidos del domingo de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley

Este domingo 30 de noviembre se jugarán los partidos restantes de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Partidos restantes:

12:30 | Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano

15:15 | Deportivo Wanka vs. USMP

17:00 | Alianza Lima vs. Atlético Atenea

Datos Claves

Universitario de Deportes derrotó 3-0 a Olva Latino este sábado 29 de noviembre .

derrotó 3-0 a este . Deportivo Soan venció 3-2 a Géminis y Regatas Lima 3-0 a Kazoku No Perú .

venció 3-2 a y 3-0 a . Alianza Lima se mantiene líder con 21 puntos seguido por la ‘U’ con 16.

Publicidad