Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Olva Latino

Universitario de Deportes venció a Olva Latino. El cuadro 'Crema' sigue peleando en las primeras posiciones.

Por Bruno Castro

Universitario celebrando.
© UniversitarioUniversitario celebrando.

La Liga Peruana de Vóley se encuentra en la sexta jornada de la etapa regular. Este sábado 29 de noviembre se disputaron 3 encuentros de alto voltaje en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La tabla de posiciones se viene moviendo con mucha fuerza. Y ya se va viendo quienes son los grandes candidatos al título nacional.

El primer juego de la tarde se disputó entre Kazoku No Perú frente a Regatas Lima. El cuadro ‘chorrillano’ no tuvo problemas para despacharse a las nuevas inquilinas por 3-0 (25-18, 25-7 y 25-21. Duelo que ayuda a Regatas a subir hasta la cuarta casilla.

Después se vino en verdadero partidazo entre Géminis y Deportivo Soan. El conjunto de Puente Piedra hizo grandes primeros 2 sets que ganaron por 31 a 29 y 25 a 15. Pero no lograron sentenciar el juego, que permitió que las ‘celestes’ se hicieran con una tremenda remontada 25 a 18, 26 a 24 y 15 a 12 para ganarlo 3-2.

Por último, Universitario de Deportes no se hizo tanto problema para derrotar a Olva Latino. El cuadro de San Miguel dio pelea a las ‘cremas’, pero no consiguieron robarle ningún set, terminando el juego por 3-0 (18 a 25, 25 a 27 y 22 a 25.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la sexta fecha.

#EquiposPuntos
1Alianza Lima21
2Universitario16
3USMP12
4Regatas Lima11
5Atlético Atenea9
6Géminis8
7Circolo Sportivo Italiano7
8Olva Latino6
9Rebaza Acosta6
10Deportivo Soan5
11Deportivo Wanka3
12Kazoku No Perú1

Partidos del domingo de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley

Este domingo 30 de noviembre se jugarán los partidos restantes de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Partidos restantes:

12:30 | Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano

15:15 | Deportivo Wanka vs. USMP

17:00 | Alianza Lima vs. Atlético Atenea

Datos Claves

  • Universitario de Deportes derrotó 3-0 a Olva Latino este sábado 29 de noviembre.
  • Deportivo Soan venció 3-2 a Géminis y Regatas Lima 3-0 a Kazoku No Perú.
  • Alianza Lima se mantiene líder con 21 puntos seguido por la ‘U’ con 16.
bruno castro
Bruno Castro
