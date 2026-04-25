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Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Géminis EN VIVO y GRATIS por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Universitario se enfrenta a Deportivo Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Universitario vs Deportivo Géminis.
© Liga Peruana de VóleyUniversitario vs Deportivo Géminis.

Por la Liga Peruana de Vóley se juega uno de los últimos partidos de la temporada, en este caso buscando el tercer lugar del certamen. Es así como Universitario de Deportes se enfrenta a Deportivo Géminis en el segundo juego con la intensión de quedar en el podio de esta temporada 2025-26.

Este duelo se disputará este sábado 25 de abril desde las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. La transmisión del partido está a cargo de Latina en señal abierta, mientras que podrás seguir el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

En el primer juego de esta serie el cuadro dirigido por Francisco “Paco” Hervás logró una ventaja con un triunfo por 3-0. Esta victoria les permiten estar a un juego de lograr el tercer lugar en el torneo nacional. En este caso fueron 25 a 20, 25 a 18 y 25 a 18 los sets que ganó el cuadro de las ‘Pumas’.

Esta serie es al mejor de 3, por ese motivo si el cuadro de la ‘U’ vuelve a ganar se quedará con el tercer lugar. Mientras tanto, si es que se da una victoria del cuadro de Géminis, entonces ahí se deberá disputar un partido extra para ver quién termina en el podio.

¡Equipos calentando!

Los equipos de Universitario y Géminis calientan para el partido por el tercer lugar.

¡Universitario con ventaja!

Por ahora Universitario tiene la ventaja con una victoria de 3-0 ante Deportivo Géminis en el primer partido.

Imagen

¡Arrancamos con el Universitario vs Deportivo Géminis!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá iniciamos con el minuto a minuto del Universitario vs Deportivo Géminis.

Bruno Castro
Bruno Castro
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