¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley?

Se aproxima un duelo decisivo. Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Géminis este fin de semana por el partido de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
Recordemos que, en el duelo de ida, el equipo dirigido por Francisco Hervás venció al elenco ‘santo’ con un contundente 3-0, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-18.
“Estamos cerrando la liga con garra, con la hinchada y este equipo. Con corazón. La verdad que todos los partidos son importantes para nosotras y cerramos la liga con corazón”, señaló Catherine Flood, jugador del cuadro ‘crema’, en la previa del encuentro.
¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Géminis?
El partido se llevará a cabo este sábado 25 de abril en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, con capacidad para 5,000 espectadores.
Según la programación del torneo, el cotejo tiene previsto iniciar a partir de las 19:00 horas de Perú, es decir, mismo horario que el de ida.
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¿Dónde ver Universitario vs Géminis?
El duelo entre Universitario y Géminis será transmitido a través de las pantallas de Latina (canales 2 y 702 HD). También podrá verse vía streaming en su web y app, además del Facebook de la Liga Peruana de Vóley. El minuto a minuto estará disponible en la página web de Bolavip Perú.
Universitario vs Géminis: precios de entradas
- General: 20 soles
- Preferente Norte: 30 soles
- Preferente Sur: 30 soles
- Preferente Oriente: 40 soles
- Preferente Occidente: 50 soles
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Géminis el sábado 25 de abril a las 19:00 horas.
- El equipo dirigido por Francisco Hervás ganó el partido de ida con un marcador de 3-0.
- El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes con entradas desde los 20 soles.