¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley?

Se aproxima un duelo decisivo. Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Géminis este fin de semana por el partido de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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Recordemos que, en el duelo de ida, el equipo dirigido por Francisco Hervás venció al elenco ‘santo’ con un contundente 3-0, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-18.

“Estamos cerrando la liga con garra, con la hinchada y este equipo. Con corazón. La verdad que todos los partidos son importantes para nosotras y cerramos la liga con corazón”, señaló Catherine Flood, jugador del cuadro ‘crema’, en la previa del encuentro.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Géminis?

El partido se llevará a cabo este sábado 25 de abril en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, con capacidad para 5,000 espectadores.

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Según la programación del torneo, el cotejo tiene previsto iniciar a partir de las 19:00 horas de Perú, es decir, mismo horario que el de ida.

¿Dónde ver Universitario vs Géminis?

El duelo entre Universitario y Géminis será transmitido a través de las pantallas de Latina (canales 2 y 702 HD). También podrá verse vía streaming en su web y app, además del Facebook de la Liga Peruana de Vóley. El minuto a minuto estará disponible en la página web de Bolavip Perú.

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Universitario vs Géminis: precios de entradas

General: 20 soles

20 soles Preferente Norte: 30 soles

30 soles Preferente Sur: 30 soles

30 soles Preferente Oriente: 40 soles

40 soles Preferente Occidente: 50 soles

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Géminis el sábado 25 de abril a las 19:00 horas.

El equipo dirigido por Francisco Hervás ganó el partido de ida con un marcador de 3-0.

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