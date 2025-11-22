Así quedó la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta

La Liga Peruana de Vóley sigue en actividad y este fin de semana se jugaron varios partidazos. Uno de ellos fue el choque entre Alianza Lima ante Rebaza Acosta que terminó con la jornada sabatina. Duelo que se vivió con mucha intensidad en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

El cuadro de La Victoria ha tenido un inicio bastante prometedor en la Liga Peruana. Hasta el momento ha disputado un total de 7 juegos, no sabe lo que es perder y todos los ha logrado superar sin mayores inconvenientes. Hasta ahora, han demostrado que están firmes como candidatas a lograr un nuevo título en este certamen.

Ante Rebaza Acosta jugaron un gran partido las chicas del Callao, pero el elenco ‘Blanquiazul’ simplemente terminó siendo superior. El encuentro terminó en un contundente 3-0 con sets de 25 a 19, 25 a 20 y 25 a 19. Esto deja en claro que al menos le pudieron poner un poco de presión, pero el cuadro de Facundo Morando sigue imparable.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley?

Este triunfo de Alianza Lima no mueve mucho la tabla, más bien se mantiene como estaba. Pero deja mucha presión para los clubes que buscan sacarlo del primer lugar.

Así se mueve la tabla de posiciones:

# Equipos Puntos PJ PG PP 1 Alianza Lima 21 7 7 2 USMP 11 4 4 3 Universitario 10 4 3 1 4 Atlético Atenea 9 5 3 2 5 Olva Latino 6 5 3 2 6 CS Italiano 6 6 2 4 7 Regatas Lima 6 4 2 2 8 Rebaza Acosta 6 5 2 3 9 Géminis 6 5 2 3 10 Deportivo Wanka 3 4 1 4 11 Deportivo Soan 1 5 5 12 Kazoku No Perú 1 4 4

¿Qué partidos faltan disputarse en la Liga Peruana de Vóley?

Este domingo 23 de noviembre continuará las acciones en la Liga Peruana de Vóley, completándose la jornada número 5 con 3 emociones duelos en el Coliseo Miguel Grau.

Partidos del domingo 23 de noviembre:

Deportivo Wanka vs. Deportivo Soan

Kazoku No Perú vs. Universitario

Regatas Lima vs. USMP

