Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Universitario, decidido a pelearle el título a Alianza Lima: el refuerzo internacional que sumó para la Liga Peruana

El cuadro 'crema' continúa reforzándose para afrontar la próxima temporada del campeonato nacional de vóley.

Por Nicole Cueva

Universitario se refuerza para darle batalla a Alianza Lima.
© Universitario VóleyUniversitario se refuerza para darle batalla a Alianza Lima.

Universitario de Deportes no se guarda nada en su ambición por conquistar la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Y es que el club ‘crema’ acaba de confirmar la incorporación de Catherine Flood, su cuarto refuerzo internacional, con el objetivo de disputarle el campeonato a su clásico rival, Alianza Lima, actual protagonista del certamen.

Catherine Flood, el nuevo fichaje de Universitario

Flood, una potente atacante punta de 23 años, llega procedente de la Pittsburgh University en Estados Unidos, donde destacó por su capacidad ofensiva, alcance en la red y liderazgo en la cancha.

Publicidad

Con una altura de 1.88 metros, la voleibolista norteamericana promete ser una pieza fundamental en el esquema táctico de Francisco Hervás, actual DT del cuadro ‘merengue’.

Tweet placeholder

La estadounidense se une a una plantilla que ya viene mostrando mejoras notables y que ahora suma talento, experiencia universitaria internacional y una importante presencia física en la zona ofensiva.

Publicidad

La ‘U’ apuesta en grande por la Liga Peruana

Con este fichaje, Universitario refuerza su intención de meterse entre los mejores del vóley peruano, consolidando una plantilla que busca pelear palmo a palmo con Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Nacional.

Catherine Flood no solo representa un salto de calidad, sino también una clara señal de que en Ate están decididos a dejar atrás los años de transición y enfocarse en lograr títulos, tanto en la rama masculina como femenina del club.

Los refuerzos de Universitario

A Catherine Flood se le suman tres jugadoras que ya fueron presentadas de manera oficial y llegan procedentes de Brasil. Se trata de la central Angélica Malinverno, la opuesta Maluh Oliveira y la central Mara Ferreira Leão.

Publicidad
Por pedido de Antonio Rizola, el presidente de la FPV confirmó cómo será el cupo de extranjeras para la Liga Peruana de Vóley

ver también

Por pedido de Antonio Rizola, el presidente de la FPV confirmó cómo será el cupo de extranjeras para la Liga Peruana de Vóley

Con nuevo calendario: Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

ver también

Con nuevo calendario: Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
FPV anuncia radical cambio para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley
Voley

FPV anuncia radical cambio para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Presidente de la FPV confirmó cómo será el cupo de extranjeras para la Liga Peruana de Vóley
Voley

Presidente de la FPV confirmó cómo será el cupo de extranjeras para la Liga Peruana de Vóley

Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Voley

Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

En pleno Alianza Lima vs. Garcilaso: Gianfranco Chávez salió en camilla y lo trasladaron en ambulancia
Liga 1

En pleno Alianza Lima vs. Garcilaso: Gianfranco Chávez salió en camilla y lo trasladaron en ambulancia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo