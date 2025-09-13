Universitario, decidido a pelearle el título a Alianza Lima: el refuerzo internacional que sumó para la Liga Peruana

Universitario de Deportes no se guarda nada en su ambición por conquistar la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Y es que el club ‘crema’ acaba de confirmar la incorporación de Catherine Flood, su cuarto refuerzo internacional, con el objetivo de disputarle el campeonato a su clásico rival, Alianza Lima, actual protagonista del certamen.

Catherine Flood, el nuevo fichaje de Universitario

Flood, una potente atacante punta de 23 años, llega procedente de la Pittsburgh University en Estados Unidos, donde destacó por su capacidad ofensiva, alcance en la red y liderazgo en la cancha.

Con una altura de 1.88 metros, la voleibolista norteamericana promete ser una pieza fundamental en el esquema táctico de Francisco Hervás, actual DT del cuadro ‘merengue’.

La estadounidense se une a una plantilla que ya viene mostrando mejoras notables y que ahora suma talento, experiencia universitaria internacional y una importante presencia física en la zona ofensiva.

La ‘U’ apuesta en grande por la Liga Peruana

Con este fichaje, Universitario refuerza su intención de meterse entre los mejores del vóley peruano, consolidando una plantilla que busca pelear palmo a palmo con Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Nacional.

Catherine Flood no solo representa un salto de calidad, sino también una clara señal de que en Ate están decididos a dejar atrás los años de transición y enfocarse en lograr títulos, tanto en la rama masculina como femenina del club.

Los refuerzos de Universitario

A Catherine Flood se le suman tres jugadoras que ya fueron presentadas de manera oficial y llegan procedentes de Brasil. Se trata de la central Angélica Malinverno, la opuesta Maluh Oliveira y la central Mara Ferreira Leão.

