FPV anuncia radical cambio para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), conversó con los medios de comunicación sobre el arranque de la próxima temporada de la Liga Peruana.

En sus recientes declaraciones, dio a conocer detalles exclusivos sobre la organización del torneo y los cambios que se implementarán desde la primera etapa.

Sede y formato de la competencia

En primera instancia, el titular del máximo ente regulador del vóley nacional dio a conocer la fecha de inicio de la competencia y también se refirió al cambio de sede obligatorio que deberán hacer.

“Ya está definido que la Liga arrancará el 25 de octubre y la primera etapa se jugará en el coliseo Miguel Grau del Callao, que tiene butacas numeradas, lo que de alguna manera facilitará la venta de entradas”, expresó Vegas para ‘La Cátedra Deportes’.

Además, explicó cómo se desarrollará el torneo: “Se va a mantener el número de tres extranjeras en cancha. En la primera rueda se jugará bajo el sistema de todos contra todos. Luego, los 10 mejores equipos volverán a enfrentarse entre sí, y finalmente, los ocho primeros clasificarán a los playoffs”.

Se conoció cómo se manejará el cupo de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Posterior a ello, dio a conocer la fecha de término y señaló los motivos por los que acabará antes de lo habitual: “Debe culminar como máximo el 3 de mayo, porque la intención es que la selección peruana comience su preparación desde ese mes para el Sudamericano de mayores, que será clasificatorio para el Mundial”.

¿Qué dijo sobre el tema de la publicidad?

Por otro lado, fue consultado por el tema de la publicidad en camisetas y paneles, asegurando que ya está resuelto. “Esa situación ya quedó zanjada: el 100% de la publicidad en la camiseta corresponderá a los clubes, mientras que los ingresos por las vallas publicitarias en el campo serán para la FPV”.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Pienso que los clubes están ganando más, porque la camiseta siempre tendrá mayor visibilidad que un panel. Nosotros tendremos 12 puntos para paneles, pero perdimos 24 puntos de exposición”.

“El 97% de lo recaudado por taquillas se lo repartirán los clubes, mientras que el 3% quedará para la FPV“, sentenció.