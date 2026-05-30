Se fue Meegan Hart: estas son todos los fichajes y bajas de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

A las bajas de Maeva Orlé, Elina Rodríguez y Doris Gonzáles se suma otra extranjera que podría seguir en la Liga Peruana.

Alianza Lima ya trabaja en la conformación de su plantel para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Las actuales tricampeonas buscan reforzarse de la mejor manera con miras a los retos que tendrán tanto en el campeonato local como en el Sudamericano de Clubes.

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El club ‘íntimo’ confirmó la salida de una nueva integrante de su plantel mediante un emotivo mensaje en redes sociales. A las despedidas de Facundo Morando, Maeva Orlé, Elina Rodríguez y Doris Manco, ahora se suma la de Meegan Hart.

¡Gracias por todo, Meegan! 💙



Por tu profesionalismo, compromiso y por formar parte de esta historia junto a nosotros. 🏆



Te deseamos muchos éxitos en tus próximos desafíos y lo mejor en esta nueva etapa. 🙌🏾🌟 pic.twitter.com/r25Hr1dcZh — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 30, 2026

La voleibolista estadounidense fue una pieza importante en la participación del equipo en el Mundial de Clubes y el Sudamericano, aunque en el torneo local tuvo menos protagonismo debido al límite de jugadoras extranjeras que podían estar en cancha.

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Salidas, renovaciones y fichajes de Alianza Lima

Alianza Lima viene protagonizando importantes movimientos en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley con el objetivo de renovar su plantel para la próxima temporada.

Entre las incorporaciones más destacadas aparece Flavia Montes, quien dejará la Universidad San Martín tras dos campañas y se convertirá en nueva jugadora del conjunto ‘blanquiazul’, luego de superar las diferencias que mantenía con la directiva de su anterior club.

La llegada de Montes no es la única novedad en Alianza. El club también ha sumado a Allison Holland, una destacada central con experiencia en el campeonato local, y a Cristina Cuba, armadora nacional procedente de Regatas Lima. A ellas se une la argentina Daniela Bulaich, jugadora olímpica que arriba desde el Narconon Volley Melendugno de Italia.

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¿Qué se sabe de Maricarmen Guerrero?

Por el lado de las renovaciones, aún no está definida la continuidad de Maricarmen Guerrero. La central peruana sigue sin llegar a un acuerdo para extender su vínculo y, de acuerdo con lo comentado por Uribe, su futuro podría estar lejos de Alianza Lima, con Universitario apareciendo como una opción concreta para la próxima temporada.

DATOS CLAVES

Meegan Hart se sumó a la lista de bajas confirmadas en Alianza Lima para la próxima temporada.

El club ‘blanquiazul’ incorporó a la central Flavia Montes procedente de la Universidad San Martín.

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