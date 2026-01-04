Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 comienza a vivir su tramo más determinante, luego de confirmarse a los 10 equipos que avanzaron a la segunda fase del campeonato. Estas escuadras lucharán por quedar mejor ubicadas de cara a los playoffs, instancia a la que solo accederán ocho.

En esta campaña, no se han dado mayores sorpresas. Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas Lima sellaron su clasificación a la segunda fase desde la mitad de la etapa inicial.

Los cuatro mejores equipos de la Liga Peruana de Vóley en la Fase 1.

A ellos se sumaron Circolo Sportivo Italiano, Géminis, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan, equipos que suelen protagonizar buenos encuentros y que también avanzaron a esta instancia.

¿Cuándo inicia la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley tiene previsto iniciar el 10 de enero y se extenderá hasta el 8 de marzo. Todos los encuentros se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Si bien en primera instancia se presumía que habría una para entre la Fase 1 y la 2, finalmente se confirmó que ninguno de los equipos tendrá descanso y todo empezará la próxima semana.

Formato de competencia

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 será disputada por los 10 mejores equipos de la primera etapa. Al igual que antes, se jugará bajo el formato de todos contra todos en una sola rueda, lo que dará un total de nueve jornadas.

Los equipos que se ubiquen en los ocho primeros lugares accederán a los playoffs, mientras que los dos últimos quedarán ubicados en los puestos 9 y 10 de la tabla general.

Un punto a tomar en cuenta es que la tabla acumulada no se reiniciará, ya que los equipos conservarán los puntos obtenidos durante la primera etapa del torneo.

DATOS CLAVES

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley iniciará el 10 de enero en Villa El Salvador.

Los diez mejores equipos de la etapa inicial conservarán sus puntos en la tabla acumulada.