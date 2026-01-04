¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentan EN VIVO HOY en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El duelo entre ‘íntimas’ y ‘regatinas’ se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador).

Se enfrentan dos equipos que han forjado una intensa rivalidad en los últimos años. Por su parte, el elenco de La Victoria buscará retomar el camino de la victoria tras su derrota 3-1 frente a la San Martín. Mientras, el equipo dirigido por Horacio Bastit también llega con una caída por 3-1 ante Universitario de Deportes.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Regatas Lima?

El duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘chorrillanas’, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, domingo 4 de enero.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

México: 16:00 horas

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 19:00 horas

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Regatas Lima?

El encuentro será transmitido en vivo a través de las pantallas de Latina TV mediante su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse en los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Asimismo, los aficionados podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

DATOS CLAVES