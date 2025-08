Ganó Perú ante Puerto Rico, así quedaron las tablas de posiciones de los grupos A y B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana de Vóley sigue firme en su camino por la Copa Panamericana de Vóley 2025. El cuadro patrio sigue mejorando conforme pasan los partidos y se ha vuelto una sensación en la ciudad de Colima donde se viene desarrollando este evento deportivo. El cuadro patrio lleva tres victorias de forma consecutiva.

En el inicio de la fecha número tres, el equipo de Antonio Rizola no tuvo problemas para llevarse un fácil encuentro. El resultado final fue de un 3-0 ante Costa Rica. Partido que deja todo listo para que el conjunto patrio pueda ser uno de los que se clasifique a la siguiente ronda. No obstante todavía tiene un duelo más por disputar de alto nivel.

Ahora el equipo patrio tendrá que enfrentar a nada más y nada menos que Puerto Rico. País que es uno de los mejores rivales que tiene en el grupo A, y con el cual terminará de definir su paso a la siguiente instancia. En este caso solo dos los mejores de cada grupo acceden a una nueva etapa en busca de ganar la medalla de oro.

Resultados de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 1 (domingo 3 de agosto)

Grupo B: República Dominicana 3-0 Trinidad y Tobago (25-9, 25-15, 25-11).

Grupo B: Colombia 3-0 Canadá (25-16, 25-15, 25-22).

Grupo A: Perú 3-2 Cuba (16-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-11).

Grupo A: México 3-0 Costa Rica (25-13, 25-10, 25-17).

Fecha 2 (lunes 4 de agosto)

Grupo B: Colombia 3-0 Trinidad y Tobago (25-13, 25-18, 25-11).

Grupo A: Puerto Rico 3-0 Costa Rica (25-17, 25-16, 25-8).

Grupo B: República Dominicana 3-0 Venezuela (25-18, 25-10, 25-21).

Grupo A: Perú 3-1 México (21-25, 25-21, 25-23, 25-21).

Fecha 3 (martes 5 de agosto)

Grupo A: Perú 3-0 Costa Rica (25-14, 25-16, 25-13).

Fixture de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 3 (martes 5 de agosto)

Grupo B: Canadá vs. Venezuela a las 5:00 PM.

Grupo A: Cuba vs. Puerto Rico a las 7:00 PM.

Grupo B: República Dominicana vs. Colombia a las 9:00 PM.

Fecha 4 (miércoles 6 de agosto)

Grupo B: Trinidad y Tobago vs Canadá a las 3:00 PM.

Grupo A: Perú vs Puerto Rico a las 5:00 PM.

Grupo B: Colombia vs Venezuela a las 7:00 PM.

Grupo A: México vs Cuba a las 9:00 PM.

Fecha 5 (jueves 7 de agosto)

Grupo A: Cuba vs Costa Rica a las 3:00 PM.

Grupo B: Venezuela vs Trinidad y Tobago a las 5:00 PM.

Grupo B: República Dominicana vs Canadá a las 7:00 PM.

Grupo A: México vs Puerto Rico a las 9:00 PM.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025

# SELECCIONES PJ PG PP SETS PUNTOS 1 Perú 3 3 0 9:3 12 2 México 2 1 1 4:3 6 3 Puerto Rico 1 1 0 3:0 5 4 Cuba 1 0 1 2:3 2 5 Costa Rica 3 0 3 0:9 0

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

# SELECCIONES PJ PG PP SETS PUNTOS 1 República Dominicana 2 2 0 6:0 10 2 Colombia 2 2 0 6:0 10 3 Canadá 1 0 1 0:3 0 4 Venezuela 1 0 1 0:3 0 5 Trinidad y Tobago 2 0 2 0:6 0

