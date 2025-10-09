Así se jugará el Atenea Open 2025, cuadrangular que disputarán Universitario y la Selección Peruana

La emoción del vóley vuelve a tomar fuerza en el país. Entre el 10 y el 12 de octubre se llevará a cabo el Atenea Open 2025, un torneo de preparación que reunirá a cuatro equipos en competencia, como antesala al arranque de la Liga Peruana de Vóley.

Publicidad

Publicidad

En esta edición, los equipos participantes serán Universitario de Deportes, Atenea, Deportivo Géminis y la Selección Peruana Sub-19, que protagonizarán tres fechas llenas de emoción en el Coliseo del Colegio La Salle, ubicado en el distrito de Breña.

¿Dónde ver el Atenea Open 2025?

Todos los encuentros del Atenea Open 2025 serán transmitidos a través de Latina (canal 2/señal abierta). Asimismo, el contenido también estará disponible en el canal de YouTube de la casa televisiva en mención.

Fixture del Atenea Open 2025

Viernes 10 de octubre

Universitario vs. Perú Sub 19 / 19:00 horas

Publicidad

Publicidad

Atenea vs. Géminis / 21:00 horas

Sábado 11 de octubre

Universitario vs. Géminis / 17:00 horas

Atenea vs. Perú Sub 19 / 19:00 horas

Publicidad

Publicidad

Domingo 12 de octubre

Géminis vs. Perú Sub 19 / 15:00 horas

Atenea vs. Universitario / 17:30 horas

Publicidad

Publicidad

Precio de las entradas

Las entradas para el Atenea Open 2025 ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus. Los aficionados podrán optar por un abono general que incluye el acceso a las tres fechas del torneo a un precio de S/ 60, o adquirir una entrada individual por día a S/ 20.

ver también Se reveló todos los detalles de La Noche de las Pumas 2025: Presentación de Universitario en vóley