Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales para ver todos sus partidos

El Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 está a punto de dar inicio y la Selección Peruana está esperando para iniciar con el pie derecho. El conjunto patrio espera poder demostrar un gran nivel en este certamen, pues se ha preparado muy bien para combatir ante los mejores del continente.

En esta oportunidad, el certamen internacional se desarrollará en el Perú como sede central. Por lo que los ojos del mundo estarán en el país desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de setiembre. Los encuentros se desarrollarán en su totalidad en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador.

El certamen tendrá la participación de 7 países que protagonizarán esta competencia. Todas con la intensión de ser el número uno, de esta forma lograr uno de los tres cupos para el próximo Mundial de Vóley Femenino Sub 17, el cual se realizará en esta edición en Chile.

¿En qué Grupo está Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley?

La Selección Peruana al ser la anfitriona de esta competencia se encuentra ubicada en el grupo A. En este caso el cuadro patrio tendrá como rivales de turno a Chile y Bolivia. Por otro lado, el grupo B estará conformado por Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

En este caso, el formato del torneo en esta fase de grupos será un todos contra todos. Buscando lograr las primeras posiciones para seguir avanzando en busca del sueño mundialista.

Fixture completo de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

La Selección Peruana en este caso comenzará su participación en este certamen internacional ante Bolivia. Un rival que viene en busca de dar la gran sorpresa en el torneo, por lo que no será un rival nada sencillo. Luego se medirá ante el clásico rival de toda la vida, Chile. Un conjunto que siempre termina siendo un dolor de cabeza. Por último, en la fecha 3 le tocará descansar al cuadro patrio.

Fixture de la fase de grupos:

Fecha 1: Bolivia (Miércoles 17 de setiembre).

Bolivia (Miércoles 17 de setiembre). Fecha 2: Chile (Jueves 18 de setiembre).

Chile (Jueves 18 de setiembre). Fecha 3: Descanso (Viernes 19 de setiembre).

Fixture Sudamericano Sub 17 (Foto: FPV).

¿Dónde ver a la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17 de Vóley?

La transmisión del torneo será por el canal de señal abierta Latina Televisión. Por otro lado, también podrán seguir todas las incidencias desde Bolavip Perú completamente gratis.

