¿Cuándo se juega el Mundial Sub 17? Los detalles de la clasificación de la Selección Peruana de Vóley

Perú dirá presente en el próximo Mundial Sub 17 de vóley. Aunque cerró la fase de grupos del Sudamericano con una derrota ante Chile, la ‘bicolor’ logró avanzar a semifinales y con ello aseguró su clasificación al torneo más importante de la categoría.

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) hizo oficial la noticia el último viernes 19 de septiembre a través de sus redes sociales, luego de que el combinado ‘sureño’ venciera a Bolivia en el último partido del Grupo A, resultado que lo dejó como líder de su grupo.

¿Cómo clasificó Perú al Mundial de Vóley Sub 17?

Además, la FPV detalló los motivos por los cuales el combinado nacional aseguró su presencia en el Mundial del próximo año, pese a la derrota ante la ‘Roja’ y a terminar en el segundo lugar de su grupo.

“Chile y Perú avanzan a semifinales por el grupo A. El grupo B tiene a tres equipos luchando por los dos cupos: Argentina, Brasil y la sorprendente Venezuela, que con su triunfo sobre las ‘meninas’ también se ilusiona de llegar al mundial”, explicaron en primera instancia.

Posterior a ello, detallaron lo siguiente: Al ser Chile el país organizador, los otros tres semifinalistas automáticamente clasifican al mundial del próximo año”.

Fecha y lugar del Mundial de Vóley Sub 17

Según lo informado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y compartido en el sitio oficial de la Federación de Voleibol de Chile (FEVOCHI), el próximo Mundial Sub 17 se llevará a cabo del 5 al 15 de agosto de 2026, prometiendo muchos días llenos de competencia y emociones.

Sin embargo, esta edición traerá novedades en su formato. A partir de 2026, el torneo pasará de contar con 16 a 24 selecciones, lo que abrirá la puerta a una participación más amplia y competitiva. Además, cada equipo podrá inscribir hasta 14 jugadoras, tal como sucede en los campeonatos Sub-19 y Sub-21.

