Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Regatas Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

Regatas Lima vs. River Plate EN VIVO: se enfrentarán hoy, sábado 25 de octubre, en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Este amistoso internacional forma parte de la Noche Blanquiazul 2025 y tiene previsto iniciar a las 2:45 horas.
Por su parte, el cuadro chorrillano inició su participación en la ‘Noche Regatas’ con un triunfo por 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano y luego igualó 2-2 frente a San Martín en la ‘Gala Santa’.
En tanto, el elenco argentino llega a este encuentro luego de haber asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Metropolitano de Argentina.