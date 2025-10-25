Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Regatas Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

El cuadro chorrillano se encargará de abrir la primera jornada de la Noche Blanquiazul 2025 cuando se enfrente al elenco argentino. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

Todos los partidos de la Noche Blanquiazul Vóley 2025 serán transmitidos EN VIVO y EN EXCLUSIVA por las pantallas de América Televisión , tanto por señal abierta como por cable, de manera gratuita. Asimismo, los aficionados podrán seguir el evento vía streaming a través de la plataforma América TV GO .

Regatas Lima vs. River Plate EN VIVO: se enfrentarán hoy, sábado 25 de octubre, en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Este amistoso internacional forma parte de la Noche Blanquiazul 2025 y tiene previsto iniciar a las 2:45 horas.

Por su parte, el cuadro chorrillano inició su participación en la ‘Noche Regatas’ con un triunfo por 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano y luego igualó 2-2 frente a San Martín en la ‘Gala Santa’.

En tanto, el elenco argentino llega a este encuentro luego de haber asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Metropolitano de Argentina.