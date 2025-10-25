Es tendencia:
Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Regatas Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

El cuadro chorrillano se encargará de abrir el evento cuando se enfrente al elenco argentino. Conoce todos los detalles del duelo.

Dónde ver Regatas Lima vs. River Plate

Todos los partidos de la Noche Blanquiazul Vóley 2025 serán transmitidos EN VIVO y EN EXCLUSIVA por las pantallas de América Televisión, tanto por señal abierta como por cable, de manera gratuita. Asimismo, los aficionados podrán seguir el evento vía streaming a través de la plataforma América TV GO.

¡Bienvenidos a la cobertura del Regatas Lima vs. River Plate!

El cuadro chorrillano se encargará de abrir la primera jornada de la Noche Blanquiazul 2025 cuando se enfrente al elenco argentino. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Regatas Lima vs. River Plate por la Noche Blanquiazul 2025.
© Alianza Lima VóleyRegatas Lima vs. River Plate por la Noche Blanquiazul 2025.

Regatas Lima vs. River Plate EN VIVO: se enfrentarán hoy, sábado 25 de octubre, en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Este amistoso internacional forma parte de la Noche Blanquiazul 2025 y tiene previsto iniciar a las 2:45 horas.

Por su parte, el cuadro chorrillano inició su participación en la ‘Noche Regatas’ con un triunfo por 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano y luego igualó 2-2 frente a San Martín en la ‘Gala Santa’.

En tanto, el elenco argentino llega a este encuentro luego de haber asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Metropolitano de Argentina.

Nicole Cueva
