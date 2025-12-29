¡Se hartó de las críticas! Figura de Alianza Lima dejó contundente mensaje en redes sociales: “Hay límites”

Frente a la Universidad San Martín, Alianza Lima no logró mostrar su mejor rendimiento y sufrió su primera derrota en lo que va de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Publicidad

Publicidad

El desempeño del conjunto ‘blanquiazul’ generó descontento entre los aficionados, quienes no pudieron evitar expresar su malestar y lanzaron críticas a las jugadoras a través de redes sociales.

Figura de Alianza Lima no se quedó callada y respondió

Maeva Orlé, una de las principales referentes de Alianza Lima, recurrió a su cuenta de Instagram para exponer los mensajes ofensivos que recibió. La voleibolista ‘íntima’ compartió un comunicado en el que expresó su cansancio ante esta situación.

“Honestamente, tu juego es depresivo. Si no quieres jugar más, pide tu cambio; eres inútil“, fue uno de los mensajes que le dejaron a la jugadora. A lo que ella respondió mediante una historia lo siguiente: “¡Y este no es el único! Me tienen harta!“.

Publicidad

Publicidad

Posterior a ello, Orlé aclaró que es consciente de que esos comentarios no reflejan el sentir del verdadero hincha ‘blanquiazul’. Además, sostuvo que el duelo ante el cuadro ‘santo’ fue simplemente una mala presentación y aprovechó para felicitar al rival por su victoria.

ver también Hinchas pifiaron a ex Alianza Lima, quien respondió con polémica frase : “¿Parecía que me importaba?”

“Nunca respondí, pero hay límites que no puede pasar. Nosotras sabemos cuando jugamos bien, sobre todo cuando jugamos mal. Ayer no fue el día y perdimos. San Martín estaba mejor, felicidades para ellas. Es un partido y eso no puede pasar, no somos robots, somos humanos”, escribió la francesa en Instagram.

Publicidad

Publicidad

Una de sus compañeras salió al frente y la respaldó

Sandra Ostos, también jugadora de Alianza Lima, salió al frente para responder a los cuestionamientos recibidos. La ‘Guerrera’ señaló que quienes critican desconocen la realidad interna del equipo, por lo que esos comentarios no tienen impacto en ella ni en sus compañeras.

“Bien que les hayan ganado. Antes me caías bien, pero ahora se te ve súper patera; un poco más y les limpias el piso a tus compañeras. Más humildad“, fue uno de los mensajes que le enviaron a la voleibolista.

Publicidad

Publicidad

Ante ello, Ostos no se quedó callada y dijo lo siguiente: “Opinar sin conocer ni el trabajo en equipo ni el compañerismo dice más de quien habla que de quien recibe el comentario. Mejor te recomiendo unas clases de ortografía”.

DATOS CLAVES

Maeva Orlé y Sandra Ostos recibieron mensajes ofensivos en Instagram tras perder ante San Martín.

La jugadora francesa Maeva Orlé calificó de mala presentación el duelo y felicitó al rival.

Publicidad

Publicidad