Fixture oficial de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima volverá a representar al Perú en la élite del vóley mundial. Tras quedarse con el subcampeonato en el Sudamericano, las ‘íntimas’ obtuvieron su pase al Mundial de Clubes 2025, un certamen exclusivo para los equipos más competitivos de cada continente.
Luego del sorteo realizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el cuadro ‘blanquiazul’ ya conoce a los rivales que enfrentará en esta prestigiosa competencia.
Cabe resaltar que, Alianza afronta esta cita mundial con la solidez de un proyecto exitoso: suma dos coronas consecutivas en la Liga Peruana de Vóley (2023-24 y 2024-25) y una destacada campaña internacional que terminó por impulsarlas hacia el Mundial, que se llevará a cabo en Sao Paulo del 9 al 14 de diciembre.
Fixture oficial de Alianza Lima
Martes 9 de diciembre
- Alianza Lima vs. Osasco Sao Cristóvao Saúde / 18:30 horas / Latina Televisión
Miércoles 10 de diciembre
- Alianza Lima vs. Zhetysu VC / 11:30 horas / Latina Televisión
Jueves 11 de diciembre
- Alianza Lima vs. Scandicci / 15:00 horas / Latina Televisión
Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025
ver también
Alianza Lima sigue invicto en la Liga Peruana de Vóley y venció 3-1 a Deportivo Soan
Grupo A
- Osasco Sao Cristovao (Brasil)
- Savino Del Bene Scandicci (Italia)
- Alianza Lima (Perú)
- VC Zhetysu (Kazajsitán)
Grupo B
- Imoco Conegliano (Italia)
- Dentil Praia (Brasil)
- Orlando Valkyries (Estados Unidos)
- Zamalek (Egipto)
DATOS CLAVES
- Alianza Lima se clasificó al Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras obtener el subcampeonato en el Sudamericano.
- Alianza Lima integra el Grupo A del Mundial de Clubes junto a Osasco Sao Cristóvão, Savino Del Bene Scandicci y VC Zhetysu.
- El primer partido de Alianza Lima será el martes 9 de diciembre a las 18:30 horas contra Osasco Sao Cristóvão Saúde.