Se reveló todos los detalles de La Noche de las Pumas 2025: Presentación de Universitario en vóley

La Liga Peruana de Vóley 2025 está muy cerca de dar inicio, por eso los equipos ya están trabajando en los últimos detalles antes del inicio de la temporada. Uno de los conjuntos que está buscando ser uno de los protagonistas es Universitario de Deportes. Las ‘cremas’ han armado un potente equipo para poder plantar cara en la campaña que se viene.

Recordemos que las ‘Pumas’ en el vóley todavía están comenzando, pero la temporada pasada fue histórica para ellas. El equipo se metió entre las cuatro mejores del certamen, algo que pasaba por primera vez en lo que van disputando la primera división. Pero claro, ahora buscan llegar a superarlo y se han planteado pelear por el título esta campaña que se viene.

Con una gran inversión, el cuadro de Universitario fichó al español Francisco Hervás. Un DT que sabe lo que es salir campeón en el Perú y que va a buscar repetir el plato con las de Ate. Pero primero, se viene su presentación a lo grande para todos los hinchas de este popular equipo en el país.

Se viene la Noche de las Pumas 2025

Mediante sus canales oficiales, Universitario de Deportes confirmó la fecha para su partido de presentación. Este se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre, el evento comenzará desde las 18:00 horas en el Coliseo Mariscal Cáceres en Chorrillos.

Evento en el que se conocerá al plantel oficial que enfrentará la temporada 2025/2026. El rival que han elegido para disputar este encuentro de presentación es uno exigente como puede ser el vigente campeón del vóley en Argentina, Gimnasia y Esgrima La Plata. Rival de jerarquía para una noche que se espera termine siendo toda una fiesta.

Se viene un espectáculo más allá de lo deportivo, que contará con show musical, luces, juegos amistosos de las divisiones menores, entre otras sorpresas más. Esperando que sea una fiesta total para los fanáticos de las ‘Pumas’.

¿Dónde comprar entradas para la Noche de las Pumas 2025?

Las entradas se podrán adquirir mediante la plataforma de Ticketmaster. Hay dos fechas para el inicio de la venta de los tickets. El primero será el miércoles 1 de octubre desde las 16:00 horas para los Socios cremas y SAD. Mientras que la segunda fecha será el jueves 2 del mismo mes a las 16:00 horas.

