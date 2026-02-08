Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Universitario 0-3 Atenea

La fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final este fin de semana con emocionantes partidazos. Solo restaban 2 juegos para poder sentenciar esta jornada y se dieron reales encuentros. Con muchas emociones vividas dentro del terreno de juego que sin duda alguna terminaron en un tremendo espectáculo.
En un comienzo Géminis se enfrentó a Regatas Lima en un partido que dio emociones de principio a final. Terminó siendo un 3-0 a favor del cuadro de Comas que sube en la tabla de posiciones. En este caso, ganaron el primer set por 25 a 22, luego perdieron los siguientes 2 por 16 a 25 y 22 a 25, pero los restantes sets los consiguieron ganar 25 a 20 y 15 a 12.
Luego llegó el turno a Universitario, que no se sintió tan cómodo como en fechas anteriores. El conjunto de Atlético Atenea supo jugarles muy bien, venciendo por 25 a 22 y 25 a 16 en los dos primeros sets. Demostrando un gran juego, para después en el tercer set definir el partido por 26 a 24.
Así va la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley
La fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley terminó y así quedó la tabla de posiciones.
Así va la tabla de posiciones:
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|Universitario
|41
|2
|USMP
|40
|3
|Alianza Lima
|40
|4
|Atlético Atenea
|28
|5
|Géminis
|24
|6
|Regatas Lima
|25
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|22
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|10
Resultados de la Liga Peruana de Vóley
Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley en su Segunda Fase.
Sábado 7 de febrero:
- Circolo 3-0 Rebaza Acosta
- San Martín 3-0 Deportivo Soan
- Alianza Lima 3-0 Olva Latino
Domingo 8 de febrero:
- Géminis 3-2 Regatas Lima
- Universitario 0-3 Atenea
Datos Claves
- Atlético Atenea venció a Universitario por 3-0 con parciales 25-22, 25-16 y 26-24.
- El club Géminis derrotó 3-2 a Regatas Lima el domingo 8 de febrero.
- Universitario lidera la tabla de posiciones con 41 puntos tras finalizar la fecha 5.