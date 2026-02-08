Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Universitario 0-3 Atenea

La fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final este fin de semana con emocionantes partidazos. Solo restaban 2 juegos para poder sentenciar esta jornada y se dieron reales encuentros. Con muchas emociones vividas dentro del terreno de juego que sin duda alguna terminaron en un tremendo espectáculo.

En un comienzo Géminis se enfrentó a Regatas Lima en un partido que dio emociones de principio a final. Terminó siendo un 3-0 a favor del cuadro de Comas que sube en la tabla de posiciones. En este caso, ganaron el primer set por 25 a 22, luego perdieron los siguientes 2 por 16 a 25 y 22 a 25, pero los restantes sets los consiguieron ganar 25 a 20 y 15 a 12.

Luego llegó el turno a Universitario, que no se sintió tan cómodo como en fechas anteriores. El conjunto de Atlético Atenea supo jugarles muy bien, venciendo por 25 a 22 y 25 a 16 en los dos primeros sets. Demostrando un gran juego, para después en el tercer set definir el partido por 26 a 24.

Así va la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

La fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley terminó y así quedó la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones:

# Equipos Puntos 1 Universitario 41 2 USMP 40 3 Alianza Lima 40 4 Atlético Atenea 28 5 Géminis 24 6 Regatas Lima 25 7 Circolo Sportivo Italiano 22 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 10

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley en su Segunda Fase.

Sábado 7 de febrero:

Circolo 3-0 Rebaza Acosta

San Martín 3-0 Deportivo Soan

Alianza Lima 3-0 Olva Latino

Domingo 8 de febrero:

Géminis 3-2 Regatas Lima

Universitario 0-3 Atenea

