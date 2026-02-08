Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Universitario 0-3 Atenea

Universitario de Deportes fue sorprendido por Atlético Atenea en la Liga Peruana de Vóley y así queda la tabla de posiciones.

Por Bruno Castro

La fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final este fin de semana con emocionantes partidazos. Solo restaban 2 juegos para poder sentenciar esta jornada y se dieron reales encuentros. Con muchas emociones vividas dentro del terreno de juego que sin duda alguna terminaron en un tremendo espectáculo.

En un comienzo Géminis se enfrentó a Regatas Lima en un partido que dio emociones de principio a final. Terminó siendo un 3-0 a favor del cuadro de Comas que sube en la tabla de posiciones. En este caso, ganaron el primer set por 25 a 22, luego perdieron los siguientes 2 por 16 a 25 y 22 a 25, pero los restantes sets los consiguieron ganar 25 a 20 y 15 a 12.

Luego llegó el turno a Universitario, que no se sintió tan cómodo como en fechas anteriores. El conjunto de Atlético Atenea supo jugarles muy bien, venciendo por 25 a 22 y 25 a 16 en los dos primeros sets. Demostrando un gran juego, para después en el tercer set definir el partido por 26 a 24.

Así va la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

La fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley terminó y así quedó la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones:

#EquiposPuntos
1Universitario41
2USMP40
3Alianza Lima40
4Atlético Atenea28
5Géminis24
6Regatas Lima25
7Circolo Sportivo Italiano22
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10
Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley en su Segunda Fase.

Sábado 7 de febrero:

  • Circolo 3-0 Rebaza Acosta
  • San Martín 3-0 Deportivo Soan
  • Alianza Lima 3-0 Olva Latino

Domingo 8 de febrero:

  • Géminis 3-2 Regatas Lima
  • Universitario 0-3 Atenea
Datos Claves

  • Atlético Atenea venció a Universitario por 3-0 con parciales 25-22, 25-16 y 26-24.
  • El club Géminis derrotó 3-2 a Regatas Lima el domingo 8 de febrero.
  • Universitario lidera la tabla de posiciones con 41 puntos tras finalizar la fecha 5.
