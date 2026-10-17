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Alineaciones de Man City e Ipswich Town por la Premier League: formaciones probables

Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Etihad Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City vs. Ipswich Town, Premier League
Man City vs. Ipswich Town, Premier League

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de ganarle 3-0 a Liverpool y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Ipswich Town viene de ganarle 2-1 a Fulham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Man City e Ipswich Town

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Antoine Semenyo. DT: Enzo Maresca.

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Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Issa Diop, Dara O'Shea, Leif Davis, Saša Lukić, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.

Bajas y ausentes de Man City e Ipswich Town

Man City:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Ipswich Town:

  • Jack Taylor (lesión de rodilla)
  • Issahaku Fatawu (ausencia)

La previa de Man City e Ipswich Town: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España
  • Estadio: Etihad Stadium
  • Historial: 52 cruces — Man City ganó 17, Ipswich Town ganó 22 y empataron 13
  • Último antecedente: 19/01/2025: Ipswich Town 0-6 Man City
  • Próximo partido de Man City: vs. Aston Villa, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Ipswich Town: vs. Nottingham Forest, viernes 23 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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