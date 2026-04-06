Pese a firmar un nuevo récord con Manchester City, en Inglaterra esperan que Guardiola se vaya del club antes de 2027

El 4-0 del Manchester City al Liverpool supone un récord en la Premier League de Inglaterra. Por primera vez en la historia, un equipo de las islas se clasifica a las semifinales de la FA Cup por octava campaña consecutiva. Pese a lo que supone un nuevo hito para Pep Guardiola, por el Reino Unido aseguran que el final de su estadía en el Etihad podría estar más cerca que nunca.

En The Telegraph se habla de desgaste e igualmente de una decisión que se tomará en mayo. Ese será el momento donde el Manchester City y Guardiola se reunirán para saber si cumplen o no el último año de contrato que les une hasta 2027. En este momento se habla de una temporada de aprendizaje y de transición que va más allá de Pep. En el medio de comunicación en cuestión afirman que ahora mismo todos los caminos apuntan a un divorcio.

Los motivos no son otros que todo lo que ha vivido Guardiola en las últimas temporadas. Desde el año 2016 construyó un equipo ganador que hizo historia en la Premier. Todo esto en la mejor liga del mundo y en un proceso que desgasta incluso al que, para muchos, supone el mejor entrenador en la historia de este deporte. Desde hace 12 meses existen pistas en el camino para entender que puede que Pep no termine su contrato hasta 2027 en el club donde encontró su lugar en el mundo. Ya se manejan posibles reemplazos.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a jubilar, pero me voy a tomar un descanso… En la carrera de los entrenadores hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa”, comentaba tiempo atrás Guardiola. No es una decisión que vaya de la mano de resultados deportivos y sí de la energía necesaria para poder comandar un transatlántico como el Manchester City. Su amigo y gran rival en Inglaterra, Jürgen Klopp, abogaba motivos similares en su marcha del Liverpool.

Guardiola se acerca a un nuevo título de la FA Cup con Manchester City: GETTY

Hay un nombre que ya suena como heredero por encima del resto. Se trata de Enzo Maresca, ex-Chelsea y ex ayudante del propio Guardiola en el Manchester City. Viene de quedarse con el pasado título del Mundial de Clubes de la FIFA. Fue despedido a mediados de temporada y se encuentra a la espera de nuevas oportunidades. Para muchos, se trata de la cara más reconocible y amable que pueden encontrar los Sky Blues para sustituir, cuando llegue el momento, al mejor entrenador de su historia.

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Los otros nombres que suenan como herederos de Guardiola

Aparecen opciones de todo tipo. Se comenta en The Telegraph que la junta directiva del Manchester City analiza opciones cercanas como lo podría hacer Míchel desde el Girona. También nombres de peso como Luis Enrique o Xabi Alonso. Julian Nagelsmann, Andoni Iraola o Vincent Kompany son otras hojas de vida que se analizan.

Maresca, primr candidato a tomar el revelo de Guardiola en Manchester: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero la realidad es que el ciclo de Guardiola ya es historia viva del Manchester City. Desde su arribo al club, el catalán ha levantado un total de 19 títulos oficiales donde destacan hasta 6 ediciones de la Premier League de Inglaterra. También la Champions League del año 2023 y, por ende, un triplete que no se veía en dicha ciudad desde 1999 con el Manchester United. El verano de 2026 o de 2027 será el final de la era Pep en el Etihad.

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