Dónde ver EN VIVO Man City vs. Ipswich Town por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.
Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Man City viene de perder 2-4 como local ante Paris SG. El equipo lidera la tabla con 18 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Liverpool.
Ipswich Town ganó 2-1 como local ante Fulham en la fecha anterior. Ipswich Town está 10° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Everton.
El historial entre Man City e Ipswich Town
Man City e Ipswich Town se enfrentaron 52 veces en los últimos años: 17 triunfos de Man City, 22 de Ipswich Town y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/01/2025
|Ipswich Town vs. Man City
|0-6
|Premier League
|24/08/2024
|Man City vs. Ipswich Town
|4-1
|Premier League
|07/05/2001
|Ipswich Town vs. Man City
|2-1
|Premier League
|25/11/2000
|Man City vs. Ipswich Town
|2-3
|Premier League
|27/10/1999
|Man City vs. Ipswich Town
|1-0
|Championship
|26/09/1999
|Ipswich Town vs. Man City
|2-1
|Championship
|18/02/1998
|Man City vs. Ipswich Town
|1-2
|Championship
|04/10/1997
|Ipswich Town vs. Man City
|1-0
|Championship
|22/04/1997
|Ipswich Town vs. Man City
|1-0
|Championship
|16/08/1996
|Man City vs. Ipswich Town
|1-0
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Everton vs. Chelsea
|Sábado 17 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Fulham vs. Hull
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Brentford vs. Liverpool
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Newcastle vs. Aston Villa
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Man City suma 18 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.