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Dónde ver EN VIVO Man City vs. Ipswich Town por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. Ipswich Town, Premier League
Man City vs. Ipswich Town, Premier League

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Man City viene de perder 2-4 como local ante Paris SG. El equipo lidera la tabla con 18 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Liverpool.

Ipswich Town ganó 2-1 como local ante Fulham en la fecha anterior. Ipswich Town está 10° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Everton.

El historial entre Man City e Ipswich Town

Man City e Ipswich Town se enfrentaron 52 veces en los últimos años: 17 triunfos de Man City, 22 de Ipswich Town y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/01/2025Ipswich Town vs. Man City0-6Premier League
24/08/2024Man City vs. Ipswich Town4-1Premier League
07/05/2001Ipswich Town vs. Man City2-1Premier League
25/11/2000Man City vs. Ipswich Town2-3Premier League
27/10/1999Man City vs. Ipswich Town1-0Championship
26/09/1999Ipswich Town vs. Man City2-1Championship
18/02/1998Man City vs. Ipswich Town1-2Championship
04/10/1997Ipswich Town vs. Man City1-0Championship
22/04/1997Ipswich Town vs. Man City1-0Championship
16/08/1996Man City vs. Ipswich Town1-0Championship

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Everton vs. ChelseaSábado 17 de octubre05:3008:3013:30
Fulham vs. HullSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Brentford vs. LiverpoolSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Newcastle vs. Aston VillaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Man City suma 18 puntos en el torneo.
  • Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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