Dónde ver EN VIVO Man City vs. Ipswich Town por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Man City viene de perder 2-4 como local ante Paris SG. El equipo lidera la tabla con 18 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Liverpool.

Ipswich Town ganó 2-1 como local ante Fulham en la fecha anterior. Ipswich Town está 10° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Everton.

El historial entre Man City e Ipswich Town

Man City e Ipswich Town se enfrentaron 52 veces en los últimos años: 17 triunfos de Man City, 22 de Ipswich Town y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/01/2025 Ipswich Town vs. Man City 0-6 Premier League 24/08/2024 Man City vs. Ipswich Town 4-1 Premier League 07/05/2001 Ipswich Town vs. Man City 2-1 Premier League 25/11/2000 Man City vs. Ipswich Town 2-3 Premier League 27/10/1999 Man City vs. Ipswich Town 1-0 Championship 26/09/1999 Ipswich Town vs. Man City 2-1 Championship 18/02/1998 Man City vs. Ipswich Town 1-2 Championship 04/10/1997 Ipswich Town vs. Man City 1-0 Championship 22/04/1997 Ipswich Town vs. Man City 1-0 Championship 16/08/1996 Man City vs. Ipswich Town 1-0 Championship

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Everton vs. Chelsea Sábado 17 de octubre 05:30 08:30 13:30 Fulham vs. Hull Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Brentford vs. Liverpool Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Newcastle vs. Aston Villa Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis