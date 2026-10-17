Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega golpeado tras una goleada en contra y necesita reencontrarse en su cancha antes de que la tabla empiece a pesar. Aston Villa, en cambio, llega con el envión de un resultado escandaloso que le devolvió la confianza.

Ninguno de los dos atraviesa un gran momento en la liga, pero las formas con las que llegan son opuestas y eso le agrega morbo al cruce en St. James Park.

La actualidad de ambos equipos

El local todavía no encuentra regularidad: después de ganarle a Hull de local, cayó feo como visitante ante Leeds y repitió la dosis días atrás con una derrota 1-4 que dejó dudas. Con 8 puntos en 6 fechas y el 11° puesto, Newcastle necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con los puestos de arriba se agrande.

Aston Villa llega de otro planeta anímico: acaba de golear 6-0 como local, después de empatar 2-2 con Brentford y de haber ganado como visitante ante Sevilla. Son resultados de competiciones distintas, pero construyen un clima positivo puertas adentro. En la liga doméstica el envión todavía no se refleja del todo: está 16° con 5 unidades, así que necesita trasladar esa efectividad ofensiva al campeonato.

El historial entre Newcastle y Aston Villa

El historial entre ambos es extenso, 162 partidos, y favorece a Newcastle, que ganó 71 contra 53 de Aston Villa, con 38 empates en el medio. La diferencia de gol también se inclina para el local, 256 contra 238.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 FA Cup 25/01/2026 Newcastle vs. Aston Villa 0-2 Premier League 16/08/2025 Aston Villa vs. Newcastle 0-0 Premier League 19/04/2025 Aston Villa vs. Newcastle 4-1 Premier League 26/12/2024 Newcastle vs. Aston Villa 3-0 Premier League 30/01/2024 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 Premier League 12/08/2023 Newcastle vs. Aston Villa 5-1 Premier League 23/07/2023 Newcastle vs. Aston Villa 3-3 Premier League Summer Series 15/04/2023 Aston Villa vs. Newcastle 3-0 Premier League 29/10/2022 Newcastle vs. Aston Villa 4-0 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Everton vs. Chelsea Sábado 17 de octubre 05:30 08:30 13:30 Man City vs. Ipswich Town Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Fulham vs. Hull Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Brentford vs. Liverpool Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis