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Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle vs. Aston Villa, Premier League
Newcastle vs. Aston Villa, Premier League

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega golpeado tras una goleada en contra y necesita reencontrarse en su cancha antes de que la tabla empiece a pesar. Aston Villa, en cambio, llega con el envión de un resultado escandaloso que le devolvió la confianza.

Ninguno de los dos atraviesa un gran momento en la liga, pero las formas con las que llegan son opuestas y eso le agrega morbo al cruce en St. James Park.

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La actualidad de ambos equipos

El local todavía no encuentra regularidad: después de ganarle a Hull de local, cayó feo como visitante ante Leeds y repitió la dosis días atrás con una derrota 1-4 que dejó dudas. Con 8 puntos en 6 fechas y el 11° puesto, Newcastle necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con los puestos de arriba se agrande.

Aston Villa llega de otro planeta anímico: acaba de golear 6-0 como local, después de empatar 2-2 con Brentford y de haber ganado como visitante ante Sevilla. Son resultados de competiciones distintas, pero construyen un clima positivo puertas adentro. En la liga doméstica el envión todavía no se refleja del todo: está 16° con 5 unidades, así que necesita trasladar esa efectividad ofensiva al campeonato.

El historial entre Newcastle y Aston Villa

El historial entre ambos es extenso, 162 partidos, y favorece a Newcastle, que ganó 71 contra 53 de Aston Villa, con 38 empates en el medio. La diferencia de gol también se inclina para el local, 256 contra 238.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Aston Villa vs. Newcastle1-3FA Cup
25/01/2026Newcastle vs. Aston Villa0-2Premier League
16/08/2025Aston Villa vs. Newcastle0-0Premier League
19/04/2025Aston Villa vs. Newcastle4-1Premier League
26/12/2024Newcastle vs. Aston Villa3-0Premier League
30/01/2024Aston Villa vs. Newcastle1-3Premier League
12/08/2023Newcastle vs. Aston Villa5-1Premier League
23/07/2023Newcastle vs. Aston Villa3-3Premier League Summer Series
15/04/2023Aston Villa vs. Newcastle3-0Premier League
29/10/2022Newcastle vs. Aston Villa4-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Everton vs. ChelseaSábado 17 de octubre05:3008:3013:30
Man City vs. Ipswich TownSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Fulham vs. HullSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Brentford vs. LiverpoolSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
  • Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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