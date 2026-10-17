Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega golpeado tras una goleada en contra y necesita reencontrarse en su cancha antes de que la tabla empiece a pesar. Aston Villa, en cambio, llega con el envión de un resultado escandaloso que le devolvió la confianza.
Ninguno de los dos atraviesa un gran momento en la liga, pero las formas con las que llegan son opuestas y eso le agrega morbo al cruce en St. James Park.
La actualidad de ambos equipos
El local todavía no encuentra regularidad: después de ganarle a Hull de local, cayó feo como visitante ante Leeds y repitió la dosis días atrás con una derrota 1-4 que dejó dudas. Con 8 puntos en 6 fechas y el 11° puesto, Newcastle necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con los puestos de arriba se agrande.
Aston Villa llega de otro planeta anímico: acaba de golear 6-0 como local, después de empatar 2-2 con Brentford y de haber ganado como visitante ante Sevilla. Son resultados de competiciones distintas, pero construyen un clima positivo puertas adentro. En la liga doméstica el envión todavía no se refleja del todo: está 16° con 5 unidades, así que necesita trasladar esa efectividad ofensiva al campeonato.
El historial entre Newcastle y Aston Villa
El historial entre ambos es extenso, 162 partidos, y favorece a Newcastle, que ganó 71 contra 53 de Aston Villa, con 38 empates en el medio. La diferencia de gol también se inclina para el local, 256 contra 238.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Aston Villa vs. Newcastle
|1-3
|FA Cup
|25/01/2026
|Newcastle vs. Aston Villa
|0-2
|Premier League
|16/08/2025
|Aston Villa vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|19/04/2025
|Aston Villa vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|26/12/2024
|Newcastle vs. Aston Villa
|3-0
|Premier League
|30/01/2024
|Aston Villa vs. Newcastle
|1-3
|Premier League
|12/08/2023
|Newcastle vs. Aston Villa
|5-1
|Premier League
|23/07/2023
|Newcastle vs. Aston Villa
|3-3
|Premier League Summer Series
|15/04/2023
|Aston Villa vs. Newcastle
|3-0
|Premier League
|29/10/2022
|Newcastle vs. Aston Villa
|4-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Everton vs. Chelsea
|Sábado 17 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Man City vs. Ipswich Town
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Fulham vs. Hull
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Brentford vs. Liverpool
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.