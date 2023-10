La figura de José Mourinho vuelve a ser noticia por Italia, donde se afirma por estas horas que el entrenador portugués dejará Roma en el 2024. El Calcio no ve una renovación a corto plazo para un proyecto venido a menos y que no ha podido empezar de la mejor manera en lo que vamos de curso. Se abren cuatro vías para el ex Chelsea, Inter de Milán o Real Madrid. No hay indicios de continuidad. ¿Entonces?

Gianluca Di Marzio y Sky Sports desvelan todo. Mourinho no ha realizado contactos a 17 de octubre con una junta directiva que comandada por la familia Friedkins para prolongar un contrato que finaliza sobre el 1 de julio del 2024. Queda tiempo sí, pero desgaste de estas semanas y los malos resultados parecen haber pasado factura a un proyecto que con el luso ya levantó incluso una UEFA Conference League. Se abre la posibilidad de verle en cuatro diferentes destinos de Oriente Medio. No sería la primera vez.

“No hay negociaciones en curso, nunca las ha habido. Así que se separarán al final del acuerdo en junio…Seguramente Arabia lo intente de nuevo con él”, sentencia Di Marzio sobre la situación. Mourinho no olvidemos, rechazó una propuesta cercana a los 30 millones de euros por parte de Al-Hilal el pasado verano. Se espera por Italia que los líderes de la Saudí League, sumado a otros como Al-Nassr, Al-Ahly o Al-Ittihad aparezcan en su horizonte para el 2024. Riad no va a rendirse.

No ha sido un comienzo de año amable en el Olimpico. Pese a la llegada de grandes fichajes como Romelu Lukaku, Leandro Paredes o Renato Sanches el equipo no termina de arrancar. Roma es décima en la Serie A ahora mismo (3 victorias, 2 empates y 3 derrotas) y pese a que solo ha caído una vez en los últimos 30 días, se esperaba otro rendimiento para el vigente subcampeón de la Europa League. Los Friedkins se indica, no están de acuerdo con todas las decisiones de Mou. Algo se rompió tras la derrota con Sevilla en la Europa League.

Algo que es recíproco. El portugués también tiene quejas para una directiva que tiene proyectos de todo tipo en la capital. Arabia vuelve a sonar con fuerza, habrá que ver si gigantes como PSG también pueden hacerlo y siempre estará vigente la sombra de la Premier League. Mourinho y Roma, una alianza llamada a desaparecer en verano del 2024. Riad, atento a todo.

Los números de José Mourinho en Roma

Fichado en 2021 por parte de La Loba, Mou acumula 120 encuentros con el equipo de la capital italiana. Estos se reparten en 60 victorias, 27 empates y 33 caídas. 192 goles a favor, 126 en contra y un título de Conference League, el palmarés de un proyecto que a corto plazo busca volver a la Champions. Les separan seis unidades ahora mismo.

¿Cuántos títulos ha ganado José Mourinho?

Desde que empezase su carrera en Benfica allá por el 2000, The Special One ha firmado hasta 26 conquistas. Se destacan dos UEFA Champions League, una Europa League, una Conference League, tres Premier League, dos Serie A, una edición de LaLiga y hasta once copas locales. Mou, una trama a seguir de cerca para el 2024. Arabia ya le ofreció el mayor contrato visto por un DT.