No hay dudas que Nico Paz es el jugador de la temporada en la Serie A y que tiene todo para volver a Real Madrid lo antes posible. No será en enero pese a las informaciones de las últimas horas, pero sí después de que desde Como se hiciese todo lo posible por retenerle en el Calcio. El presidente del club de moda en Italia no niega que el futuro del argentino está en el Bernabéu.

“Hemos comprendido que nos es imposible convencer al Real Madrid de que elimine la opción de recompra a su favor. Mejor nos centramos en disfrutar de Nico Paz y esperar que se quede aquí el mayor tiempo posible”, reconoció el presidente del Mirwan Suwarso en las últimas horas. Si nada se tuerce, Nico juega en Italia hasta mayo del 2026 y luego volverá a la que siempre ha sido su casa.

No es un tema menor en Italia. Hablamos de uno de los máximos goleadores del Calcio en lo que vamos de temporada con 5 tantos. También del máximo asistente de la competición con un total de 4. Nico Paz es la bandera de un proyecto que entiende que Real Madrid pagará los casi 11 millones acordados para recuperarle cuando quieran antes del verano del 2027.

Cesc Fábregas, su entrenador en el equipo del lago intenta pasar página de una serie de informaciones que ahora mismo no dan lugar a segundas interpretaciones: “¿Los rumores sobre Nico Paz y el Real Madrid? Nada que decir. Es jugador del Como, estará con nosotros, luego dependerá de lo que decida el otro equipo. No descarto que Nico también esté aquí el año que viene. Es ambicioso, puede hacer una gran carrera futbolística, pero ¿por qué no puede hacerlo aquí en el Como? Nos ha ayudado a crecer y viceversa. Se nota. La felicidad de una persona se ve en sus ojos, y creo que se siente feliz y cómodo aquí ahora mismo”.

En Como entienden que viven los últimos meses de Nico Paz en el club:

Por Italia dan por hecho que Nico Paz volverá a Real Madrid. En enero es imposible gracias a que las opciones de recompra del club blanco se tienen en cada verano. También por la cantidad de jugadores que ya tiene la plantilla de Xabi Alonso en un torneo donde solo se permiten 25 jugadores mayores de 21 años por equipo. Como, donde tienen al mejor del Calcio hasta la fecha, poco a poco despide a su estrella.

