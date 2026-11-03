El atacante cedido por Real Madrid la rompe en Italia. No se veía algo similar a lo de Mastantuono desde Alexandre Pato.

El presente de Franco Mastantuono es más que positivo en la Fiorentina. El delantero argentino sale poco a poco de las malas sensaciones que vivió en su primera temporada en el Real Madrid. En el fútbol italiano no se veía algo similar a sus números desde la llegada de Alexandre Pato al AC Milan a inicios del siglo XXI.

Tras su gol de las últimas horas frente al Sassuolo, Mastantuono se convirtió en el jugador más joven después del brasileño en marcar más de cuatro goles en sus primeros 10 partidos de Serie A. Todo esto si solamente tenemos en cuenta a futbolistas de menos de 22 años. El brasileño ostenta el récord y el segundo de la clasificación ahora es el atacante cedido por parte del Real Madrid.

Mastantuono dejó la capital española para buscar minutos y experiencia. En lo que vamos de temporada suma cuatro tantos en 12 partidos entre todas las competiciones. Todo ello después de una primera temporada en el Real Madrid donde anotó 3 tantos y dio una asistencia a lo largo de 35 batallas oficiales. Desde Alexandre Pato no se veía algo similar a su rendimiento por el fútbol italiano.

El brasileño llegó a Milán después de convertirse en la gran sensación del Internacional de Porto Alegre. Fichó por los italianos después de ganarle al Barcelona en la final del Mundial de Clubes del año 2006 ganado por el equipo brasileño. Mastantuono toma el relevo en cuanto a jóvenes promesas que por el Calcio parecen encontrar su lugar de desarrollo en el viejo continente.

Pato, último sub 23 en empezar como Mastantuono en Italia: GETTY

Recordemos que Franco se encuentra cedido por parte del Real Madrid sin una opción de compra en la cesión que le une al equipo de Florencia. De momento la viola se encuentra ubicada en la casilla número 16 del torneo y solamente un punto por encima del Monza en la lucha por el descenso. Se armó un proyecto lleno de jóvenes promesas para una campaña donde se pretende honrar de la mejor manera el centenario del equipo del norte del país. Mastantuono renace lejos del estadio Santiago Bernabéu.

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Por esto Mastantuono dejó el Real Madrid

“En el Madrid tuvimos una temporada complicada para todos, no fue un año fácil. Pero como digo siempre, estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre hay margen de mejora”, confesaba el argentino en su presentación con el equipo italiano. Hará parte de la Fiorentina como mínimo hasta el 30 de junio del año que viene.

Mastantuono reveló los motivos que le llevaron a cambiar España por Italia: “Tuve una conversación muy cordial con el Real y decidí dejar Madrid; luego tuve muchas ofertas, pero el proyecto de la Fiorentina me impactó más que cualquiera de ellos y tomé mi decisión una semana antes del anuncio. Estoy muy feliz de estar en la Fiorentina… Es la elección correcta para mi carrera. No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina”.

Datos claves

Franco Mastantuono suma cuatro goles en sus primeros diez partidos de Serie A .

suma en sus primeros diez partidos de . El atacante argentino juega cedido en la Fiorentina sin opción de compra.

sin opción de compra. Solo Alexandre Pato supera el inicio goleador de Franco Mastantuono en Italia.