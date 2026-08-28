Alineaciones de Tottenham y Newcastle por la 2026-27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Tottenham y Newcastle por la 2026-27.

Estas son las formaciones probables de Tottenham y Newcastle por la 2026-27.

Tottenham y Newcastle se enfrentan en el Estadio Tottenham Hotspur Stadium este sábado 29 de agosto desde las 17:30 por la 2026-27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Tottenham y Newcastle

Tottenham: Pape Sarr (lesión isquiotibial, vuelve Doubtful); Mohammed Kudus (lesión muscular, vuelve Doubtful); Dejan Kulusevski (lesión de rodilla, vuelve a principios de septiembre de 2026); Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a principios de febrero de 2027); Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a principios de noviembre de 2026).

Newcastle: Dan Burn (lesión de tobillo, vuelve a fines de septiembre de 2026); Joelinton (lesión muscular, vuelve a principios de septiembre de 2026); Valentino Livramento (lesión en el gemelo, vuelve en una semana).

Cómo llegan Tottenham y Newcastle

Tottenham viene de caer 0-3 ante Brentford y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Newcastle viene de empatar 2-2 con Liverpool y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Tottenham y Newcastle

Tottenham (4-3-2-1): Antonin Kinsky, Andy Robertson, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Pedro Porro, Mathys Tel, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur, Savinho, Dominic Solanke. DT: Roberto De Zerbi.

Newcastle (4-2-3-1): Lukas Hornicek, Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Amar Dedic, Lewis Miley, Joe Willock, Jacob Ramsey, Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Elanga. DT: Matthias Jaissle.

Suplentes de Tottenham: Richarlison, Mikey Moore, Conor Gallagher, Lucas Bergvall, Marcos Senesi, Archie Gray, Kevin Danso, James Maddison, Destiny Udogie, Ben Davies, Martin Dubravka, Luca Williams-Barnet.

Publicidad

Suplentes de Newcastle: William Osula, Sean Steur, Fabian Schar, Aladji Bamba, Bazoumana Toure, Jacob Murphy, Ewen Jaouen, Nick Woltemade, Leo Shahar, Nicolas Gonzalez.

La previa de Tottenham y Newcastle: todo lo que tenés que saber

Tottenham sale con un 4-3-2-1 y Newcastle responde con un 4-2-3-1 para este cruce por la 2026-27.