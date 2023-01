Comienza el Abierto de Australia 2023, primer Grand Slam y torneo grande de la temporada en el circuito. De esta manera te contamos, a continuación, si Daniil Medvedev -finalista en 2021 y 2022- podrá disputar el certamen y todos los detalles.

Cabe recordar que el ex número uno del mundo, y actual 8°, no pudo disputar Wimbledon 2022, debido a que el GS no le permitió jugarlo por la guerra entre Rusia y Ucrania (él es ruso). Por esa razón, la ATP había tomado la decisión de, en forma de protesta, no otorgar puntos para el ranking en aquella competencia.

+¿Podrá jugar Medvedev el Australian Open 2023?

El Australian Open 2023, a diferencia de Wimbledon, no le pondrá trabas a los jugadores rusos y bielorrusos y Daniil Medvedev podrá defender los puntos logrados en 2022 al alcanzar el partido decisivo (cayó contra Rafael Nadal en cinco sets).

En la primera ronda del Grand Slam, el campeón del US Open 2021 se verá las caras con el estadounidense Marcos Giron (60°), El historial entre ambos, en la previa a este match, está 1-0 a favor de Medvedev.

+¿Cuándo se juega el Abierto de Australia?

El Australian Open 2023 se llevará a cabo desde el lunes 16 de enero hasta el próximo domingo 29, del mismo mes.