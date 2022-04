Este sábado, Real Madrid enfrenta a Getafe en el marco de la fecha 31 de la Liga de España, en el estadio Santiago Bernabéu; será un duelo para seguir tomando ventaja a sus competidores que están en el segundo lugar como lo son Sevilla y posiblemente Barcelona.

Lo cierto es que ante los medios de comunicación, Carlo Ancelotti manifestó que aún no tiene claro qué será de su futuro y si estará ligado a la Casa Blanca: "al final de la temporada el club hará una evolución para tomar una decisión, yo disfruto de este ambiente cada día".

También añadió que todos los días trabaja con motivación por el lugar donde está: "yo no me pongo nota, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El club me da mucha motivación para trabajar a tope y nada más. Tengo que esperar a final de temporada a ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos".

Manifestó que tiene piel dura para afrontar y saber tolerar los comentarios que surgen en su contra cuando las cosas no van bien, "tengo la suerte de tener mucho equilibrio y tranquilidad. Soy una persona que ha tenido suerte en la vida, afortunadamente he tenido el covid en el periodo bueno, me he aislado en una habitación de casa y no he escuchado nada. Estoy acostumbrado a esto, el entrenador destaca solo cuando el equipo pierde".

"A veces puedes plantear bien o mal un partido, tienes que meter también a los jugadores que si lo hacen mal el planteamiento es malo, pero solo para el entrenador y eso hay que aceptarlo. Mucho más si eres el entrenador del Real Madrid, el sitio más bonito del mundo. Por eso hay que aceptar que a veces te critiquen", finalizó con total experiencia por lo que ha vivido en su carrera.