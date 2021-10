Liverpool se encuentra en la necesidad absoluta de conseguir la firma de Mohamed Salah para la extensión de su vínculo. El egipcio culmina su contrato al acabar la siguiente temporada, por lo que quieren tener todo resuelto con su renovación cuanto antes. Los Reds ya tienen la fórmula para conseguirlo.

Días atrás se dio a conocer desde Inglaterra que Mohamed Salah exigía ser el futbolista mejor pagado de la Premier League, con un salario cercano a los 30 millones de euros. Esta información ha sido desmentida por varios medios locales. No obstante, esto no implica que el jugador no pretenda un aumento.

Claramente, estando en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel individual, el Faraón espera que su rendimiento se refleje en su salario. Actualmente, el extremo africano percibe cerca de 12 millones de euros por temporada, por lo que podría pasar a ser el mejor pagado del plantel.

Actualmente, el jugador mejor pagado de Liverpool es Virgil Van Dijk, cuyo salario ronda los 14 millones de euros por campaña. Actualmente, los Reds siguen al pie de la letra una escala salarial para no romper con los planes financieros, por lo que el sueldo del egipcio no superará por mucho el del defensor.

Fórmula

Para compensar el hecho de que no pueden romper con dicha escala salarial, el club de Anfield planea ofrecer una prima por renovación al futbolista egipcio. La idea es aumentar el sueldo de Mohamed Salah en base a dichas escalas y ofrecer una jugosa bonificación adicional como incentivo para el futbolista.